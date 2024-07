Scommesse sportive in agenzia: a Napoli la spesa più alta nei primi sei mesi del 2024

E’ un mercato in salute quello delle scommesse sportive in agenzia. I dati del primo semestre 2024 evidenziano infatti un settore competitivo a livello internazionale, importate per la lotta all’illegalità ed il contrasto al gioco patologico. Le scommesse sportive in agenzia hanno registrato una spesa (dato che si ottiene dalla raccolta meno le vincite), tra gennaio e giugno di quest’anno, di 484,5 milioni di euro. Gli italiani, nel periodo considerato, si sono portati a casa vincite per oltre 2,3 miliardi di euro.

Napoli si conferma la provincia con la spesa più alta (73.262.885 euro). In seconda posizione Roma, dove sono stati spesi 38.363.267 euro, mentre chiude il podio Milano con una spesa nelle scommesse sportive di 24.771.792 euro. Nella top five delle città con la maggiore spesa anche Caserta (18.240.087 euro) e Salerno (17.673.416 euro).

Ecco i dati delle prime 10 province italiane (dati in milioni di euro):

NAPOLI 73,3 ROMA 38,4 MILANO 24,8 CASERTA 18,2 SALERNO 17,7 PALERMO 17,2 BARI 17,1 TORINO 16,3 CATANIA 8,9 LECCE 8,2