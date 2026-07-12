Mondiali, Francia-Spagna: Mbappé guida i Bleus verso la finale

La corsa verso la finale dei Mondiali 2026 passa dalla sfida tra Francia e Spagna, in programma martedì 14 luglio alle 21:00. Una semifinale tra due delle nazionali più talentuose del torneo e che, secondo i bookmaker, vede i Bleus partire con un leggero vantaggio.

Il successo della Francia nei tempi regolamentari è infatti proposto a 2,35, mentre quello della Spagna sale a 3,25. Alla stessa quota (3,25) è bancato anche il pareggio dopo i 90 minuti, eventualità che porterebbe la sfida ai supplementari.

Sul fronte dei gol non emerge un orientamento netto. L'Over 2,5 e l'Under 2,5 sono entrambi offerti a 1,87, segnale che gli operatori si aspettano una partita aperta ma molto equilibrata, senza una chiara indicazione sul numero di reti.

Anche il mercato del risultato esatto conferma questo scenario. L'esito ritenuto più probabile è l'1-1, quotato a 5,80, seguito dall'1-0 Francia a 8,20 e dal 2-1 per i Bleus a 9,20. Tra le ipotesi favorevoli alla Spagna, lo 0-1 è proposto a 10,00, la stessa quota dello 0-0. Più difficile, ma non impossibile, il 2-0 Francia a 11,50.

Tra i marcatori, il nome su cui si concentrano maggiormente le attenzioni è quello di Kylian Mbappé, offerto a 2,20 per andare a segno nel corso della partita. Alle sue spalle figurano Jean-Philippe Mateta (3,30), Marcus Thuram (3,55) e Ousmane Dembélé (3,85).

Per la Spagna, il principale candidato al gol è Mikel Oyarzabal, quotato a 3,10, davanti a Lamine Yamal e Borja Iglesias, entrambi a 3,65, e Ferran Torres a 4,20.

Non mancano le possibili sorprese. Tra i francesi, una rete di Adrien Rabiot vale 7,80, mentre un gol di Warren Zaïre-Emery è proposto a 9,60. Sul fronte spagnolo attirano l'attenzione le quote di Pedri e Rodri, entrambi a 10,00, mentre una marcatura del difensore Marc Cucurella pagherebbe 15,50.

Per chi cerca un colpo ad alta quota, i bookmaker considerano decisamente improbabili i risultati più larghi. Un 4-0 della Francia è offerto a 65,00, mentre uno 0-4 della Spagna arriva addirittura a 150,00. Ancora più remota l'ipotesi di un 4-4, quotato 350,00, uno scenario che rappresenterebbe una delle partite più spettacolari nella storia del Mondiale.