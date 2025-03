Napoli-Inter, nerazzurri favoriti al Maradona. La squadra di Conte vincente a 3.10

Napoli-Inter al Maradona, una partita che può valere lo Scudetto. I nerazzurri si presentano sul campo della formazione guidata da Antonio Conte da capolista, con un vantaggio di un punto in classifica. Stando ai bookmaker, l’Inter parte favorita ed è bancata a quota 2.35. A 3.20 il pareggio, mentre il successo degli azzurri è dato in lavagna a 3.10. Spicca anche l’1X dei padroni di casa, che si trova a 1.55. Non sono attesi molti gol nello scontro diretto del Maradona. L’opzione Over 2,5, infatti, è bancata a 2.20 rispetto all’Under (1.65). Equilibrio, invece, tra Goal e NoGoal, con entrambe le opzioni date a 1.90.

Per quanto riguarda i risultati esatti, l’1-0 del Napoli è bancato a 8.50, quello dell’Inter a 7.50. A 8.50 lo 0-0, mentre l’1-1 è dato in lavagna a 6.00. L’1-2 dei nerazzurri si trova a 9.50. Infine, tra i possibili marcatori del match il meno quotato è Lautaro Martinez. Una rete in qualsiasi momento dell’argentino è bancata a 3.10, con Marcus Thuram a quota 3.25. A 3.50 si trova invece il grande ex Romelu Lukaku.