Preliminari Champions League, tocca a Mourinho: in campo anche Malmo e Dynamo Kiev

In Champions League si inizia a far sul serio. Questa sera al via i preliminari del terzultimo turno di qualificazione della fase a gironi della nuova edizione dell'ex Coppa dei Campioni. Sul prato verde di gioco scenderanno in campo tanti avversari di livello, a cominciare dal Fenerbahce di Josè Mourinho, di scena a Lugano. In campo anche Malmo, Midtjylland, Steaua Bucarest, Sparta Praga e Dynamo Kiev, quest'ultima impegnata nel big match contro il Partizan Belgrado.

Primo impegno ufficiale per il nuovo Fenerbahce targato Josè Mourinho. La compagine turca dopo il ko contro l’Hajduk Spalato di Gattuso in amichevole si è rimesso in carreggiata nei successivi test contro Strasburgo (vittoria per 4-0) e Hull City (successo per 5-1). La trasferta di Lugano è valida per la gara d’andata dei quarti di finale preliminari di Champions League, in caso di successo la formazione gialloblu affronterà l’ostico Lille.

Nonostante le differenze di blasone, il Lugano è una squadra più avanti nella preparazione rispetto al Fenerbahce, che ha vinto la gara d’esordio in campionato (2-1 contro il Grassopphers) e potrebbe creare qualche grattacapo alla difesa anatolica. Stuzzica il successo della squadra di Mourinho (Esito Finale 2 a quota 1.70), possibile pareggio oscilla tra il 3.66 e il 3.95, mentre un’eventuale vittoria della formazione svizzera è quotata a 4.25. Percorribile anche l’opzione Goal, con entrambe le squadre a segno (quota 1.70).

Non solo Fenerbahce, in campo anche il Malmo che ospita in Svezia il Klaksvik (l’1 è quotato a 1.18), la Steaua Bucarest, impegnata nell’interessante sfida contro il Maccabi Tel Aviv (1, 2.40; X, 3.30; 2, 2.75); favorita la Dynamo Kiev nel big-match contro il Partizan Belgrado (l’1 degli ucraini paga 1.60 in bolletta).

Preliminari Champions League 4° turno di qualificazione

17:00 Bodo/Glimt (Nor) - RFS (Lat)

17:30 FK Panevezys (Ltu) - Jagiellonia (Pol)

18:00 Lincoln (Gib) - Qarabag (Aze)

19:00 APOEL (Cyp) - Petrocub (Mda)

19:00 Malmo FF (Swe) - Klaksvik (Fai)

19:30 FCSB (Rou) - M. Tel Aviv (Isr)

20:00 Dyn. Kyiv (Ukr) - Partizan (Srb)

20:00 Ferencvaros (Hun) - TNS (Wal)

20:00 UE Santa Coloma (And) - Midtjylland (Den)

20:30 Lugano (Sui) - Fenerbahce (Tur)

21:00 Shamrock Rovers (Irl) - Sparta Praga (Cze)