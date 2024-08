Ritorna la Serie A: Inter subito in campo

Tre mesi dopo l'ultima volta, si scende in campo per la prima giornata di Serie A. Tifosi italiani e non solo che non vedevano l'ora di tornare a guardare le partite delle proprie squadre del cuore in tv e negli stadi. Amichevoli che hanno dato diverse indicazioni per gli allenatori per schierare le migliori formazioni possibili, infortuni e squalifiche permettendo.

Si inizia sabato con Parma-Fiorentina e Genoa-Inter. Viola favoriti a 2.20, ducali a 3.45. Sarà un match da goal (1.66) e probabilmente over (1.90). Il risultato esatto di 1-2 in favore dei toscani banca a 10. Nerazzurri sicuramente con i favori del pronostico a Marassi. 2 parziale/finale a 2.27, goal prima del 40' a 1.80, 2 reti totali dell'Inter nel match a 3.80.

Milan-Torino e Empoli-Monza i match serali degli anticipi. Morata segna di testa, quota a 9.50 da provare, più di nove calci d'angolo in totale a 2.10. L'altra sfida potrebbe non regalare particolari emozioni dal punto di vista dei goal. Fazzini ammonito a 3.75, l'espulsione di un giocatore qualsiasi nel match addirittura quotata a 41.

Domenica si comincia con Bologna-Udinese e Verona-Napoli. Almeno due goal dei friulani al Dall'Ara a 4 è una quota di valore, over 1.5 primo tempo a 3.40. Azzurri che potrebbero faticare con l'intraprendenza dei veronesi. 1 al primo tempo banca a 4.75, goal sempre nella prima frazione a 5. Due tiri in porta di Kvaratskhelia a 1.80.

Match serali che vedono Roma e Lazio affrontare rispettivamente Cagliari e Venezia. Artem Dovbyk primo marcatore a 4, un tiro in porta di Zito Luvumbo a 1.80. Difficile vedere entrambe le squadre segnare in Lazio-Venezia, la quota 2 è indicativa. Risultato esatto di 2-0 a 6.50, marcatore Noslin a 3.60. Un cartellino giallo nei primi dieci minuti a 6.50.

Chiudono il programma della Serie A Lecce-Atalanta e Juventus-Como. Match da goal e ribaltoni tra pugliesi e bergamaschi, goal parziale/finale a 17 da provare. Tre goal nel primo tempo bancati a 8, quattro a 21. Possibile una rete dei leccesi prima degli ospiti a 2.72, 2 goal nel match dei giallorossi a 4.50. Bianconeri che non devono farsi trovare impreparati alla prima stagionale. Entrambe le squadre segnano nel primo tempo a 6, una rete del Como nella prima frazione a 3.75.