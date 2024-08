Supercoppa: impresa ardua per l'Atalanta, i bookmakers quotano il 2 della Dea a 5.75

Ore 21, stadio nazionale di Varsavia. Questa è l'appuntamento storico per l'Atalanta e i 6000 tifosi che seguiranno la Dea in trasferta per una delle partite più importanti del club lombardo.

Dopo il grande e netto successo nella finale di Europa League con il Bayer Leverkusen, i nerazzurri sfideranno il gigante Real Madrid.

Mbappè, Vinicius, Rodrigo, sono solo alcuni dei grandi del calcio mondiale che domani proveranno a portarsi a casa la sesta Supercoppa Uefa della loro storia.

I bookmakers sono inclementi con l'Atalanta, il 2 della squadra di Gian Piero Gasperini è dato a 5.75 contro un più scontato 1.52 degli spagnoli.

Tanti i protagonisti in campo, tanti i nomi che possono figurare sul tabellino dei marcatori. Il gol di Kylian Mbappè è quotato 2.00, 4.15 come primo marcatore. La stella inglese Jude Bellingham è dato a 2.75 mentre la quota come primo cannoniere è a 6.50.

Per l'Atalanta il neo acquisto Mateo Retegui potrebbe essere la sorpresa del match. 4.00 la quota per il bomber italo-argentino come marcatore, quota che sale a 10.00 se il nerazzurro dovesse essere il primo a segnare per la Dea. Altro protagonista atteso della finale è Ademola Lookman, la cui quota come marcatore è data a 4.25.