circle x black
Cerca nel sito
 

L'accordo, della durata di sette anni, prevede l'aggiornamento del sistema centrale di gioco e l'installazione di migliaia di nuovi terminali e distributori self-service presso la rete di vendita

Brightstar rinnova la partnership con la Lotteria di Washington

sponsor

Brightstar rinnova la partnership con la Lotteria di Washington
13 luglio 2026 | 15.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Brightstar Lottery ha annunciato l'estensione per sette anni del contratto con la Lotteria dello Stato di Washington, consolidando una collaborazione iniziata nel 1996 e che, grazie al nuovo accordo, proseguirà fino al 30 giugno 2036.

L'intesa prevede un importante aggiornamento dell'infrastruttura tecnologica della lotteria statale. Brightstar fornirà infatti un nuovo sistema centrale di gioco e installerà migliaia di nuove apparecchiature presso i punti vendita autorizzati nello Stato di Washington, con l'obiettivo di migliorare l'esperienza dei giocatori e incrementare l'efficienza operativa della rete.

«Da 30 anni Brightstar aiuta la Lotteria dello Stato di Washington a rimanere all'avanguardia, offrendo ai rivenditori e ai giocatori esperienze di gioco innovative, comprese soluzioni self-service e cashless», ha dichiarato Brian Bennett, direttore della Lotteria dello Stato di Washington. «Siamo lieti di proseguire questa collaborazione di lungo periodo introducendo le più recenti tecnologie sviluppate da Brightstar».

Soddisfazione anche da parte dell'azienda. «Brightstar è orgogliosa di estendere la partnership trentennale con la Lotteria di Washington», ha affermato Scott Gunn, Chief Operating Officer di Brightstar North America Lottery. «Le nuove soluzioni tecnologiche e le attrezzature che metteremo a disposizione contribuiranno alla crescita della lotteria, offriranno ai giocatori esperienze di gioco coinvolgenti e responsabili e continueranno a sostenere le risorse destinate all'istruzione e ad altre iniziative di interesse pubblico nello Stato di Washington».

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
lotterie washington brightstar lottery north america
Vedi anche
Auto finisce in mare a Trieste, sei militari si tuffano per salvare il conducente - Video
Adinolfi interrogato, il difensore: "Ha confermato di aver restituito parte dei soldi utilizzati per le scommesse" - Video
Cisgiordania, la denuncia del deputato Usa Ro Khanna: "Bloccato da coloni israeliani armati" - Video
Maxi operazione a Palermo, presa la "banda dei Kalashnikov": 15 fermi - Video
News to go
Caldo estremo almeno fino al 20 luglio, temperature oltre i 40 gradi nelle Isole maggiori
Russia, il collaudo della mitragliatrice è un disastro - Video
News to go
Ondate di calore, il piano di Roma per ridurre l'impatto sui cittadini
News to go
Tour de France 2026 prosegue, ultime tappe e gran finale
Caldo, bollettini giornalieri del ministero della Salute su 27 città - Video
Il "giustiziere" anti-writer, Ghost Pitur in azione mentre ripulisce i muri imbrattati - Video
Grecia, caccia F-16 prende fuoco dopo atterraggio di emergenza a Zante - Video
Pensioni, donne ancora penalizzate: assegni più bassi rispetto agli uomini - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza