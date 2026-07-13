Brightstar rinnova la partnership con la Lotteria di Washington

Brightstar Lottery ha annunciato l'estensione per sette anni del contratto con la Lotteria dello Stato di Washington, consolidando una collaborazione iniziata nel 1996 e che, grazie al nuovo accordo, proseguirà fino al 30 giugno 2036.

L'intesa prevede un importante aggiornamento dell'infrastruttura tecnologica della lotteria statale. Brightstar fornirà infatti un nuovo sistema centrale di gioco e installerà migliaia di nuove apparecchiature presso i punti vendita autorizzati nello Stato di Washington, con l'obiettivo di migliorare l'esperienza dei giocatori e incrementare l'efficienza operativa della rete.

«Da 30 anni Brightstar aiuta la Lotteria dello Stato di Washington a rimanere all'avanguardia, offrendo ai rivenditori e ai giocatori esperienze di gioco innovative, comprese soluzioni self-service e cashless», ha dichiarato Brian Bennett, direttore della Lotteria dello Stato di Washington. «Siamo lieti di proseguire questa collaborazione di lungo periodo introducendo le più recenti tecnologie sviluppate da Brightstar».

Soddisfazione anche da parte dell'azienda. «Brightstar è orgogliosa di estendere la partnership trentennale con la Lotteria di Washington», ha affermato Scott Gunn, Chief Operating Officer di Brightstar North America Lottery. «Le nuove soluzioni tecnologiche e le attrezzature che metteremo a disposizione contribuiranno alla crescita della lotteria, offriranno ai giocatori esperienze di gioco coinvolgenti e responsabili e continueranno a sostenere le risorse destinate all'istruzione e ad altre iniziative di interesse pubblico nello Stato di Washington».