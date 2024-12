EuroMillions, per una svista sfuma la vincita da 205 milioni di euro

Un repentino cambiamento di emozioni nel giro di pochissimo tempo. Dalla gioia all'incubo di vedersi sfumare per una svista un incredibile vincita alla lotteria. La vicenda riguarda una coppia britannica dell'Hertfordshire, a nord di Londra, che nel febbraio 2021 ha vissuto momenti davvero concitati.

Rachel e Liam hanno scoperto di aver centrato i sette numeri vincenti della lotteria dell'EuroMillions. E il jackpot che avrebbero potuto portarsi a casa è di quelli da far impallidire chiunque: 205 milioni di euro. Il condizionale in questo particolare caso è d'obbligo. Il motivo? La coppia, pur avendo indovinato i numeri vincenti, non ha potuto riscuotere la vincita in questione per una svista assurda.

Sì, perché Rachel e Liam, che avevano sottoscritto un abbonamento automatico alla suddetta lotteria europea, non avevano ancora pagato la quota prevista per convalidare l'abbonamento. In pochi minuti la gioia per un evento che avrebbe potuto cambiare di netto la loro vita si è trasformata nel peggiore incubo. Una clamorosa svista ha negato ai due una vincita da ben 205 milioni di euro!