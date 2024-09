Mega Millions, jackpot da paura: 681 milioni di dollari

Il Mega Millions fa sognare con il suo jackpot da paura che quest’oggi sarà di 681 milioni di dollari e offrirà la possibilità ai giocatori più fortunati di portarsi a casa la bellezza di 381 milioni di euro in contanti. L’appuntamento è per stasera alle 23:00.

I numeri vincenti dell'ultima estrazione del venerdì sono stati 10, 17, 20, 24, 54 con il Mega Ball 8 e un Megaplier di 4x. Non ci sono stati vincitori del jackpot, ma in Florida sono stati centrati cinque numeri (1 milione di dollari), mentre nel Wisconsin ha vinto 4 milioni di dollari.grazie al Megaplier 4x.

Ogni giocatore sceglie cinque numeri da 1 a 70 e un numero da 1 a 25 come Mega Ball. Per vincere il montepremi Mega Millions, i sei numeri sul biglietto devono corrispondere alla combinazione di sei numeri estratta (cinque numeri più la Mega Ball). Per un dollaro extra (ogni biglietto costa 2 dollari), i giocatori possono aggiungere il Megaplier, che potrebbe moltiplicare le vincite non jackpot. Per vincere, è sufficiente indovinare il Mega Ball per ottenere almeno 2 dollari. Tuttavia, più numeri si indovinano, maggiore sarà il premio.

Il Mega Millions ha regalato alcune delle vincite più grandi nella storia della lotteria. La più memorabile risale all’8 agosto dello scorso anno (2023) in Florida dove un fortunato giocatore si è portato a casa un jackpot da capogiro da 1,58 miliardi di dollari. Menzione di merito anche per le vincite del 2018, 1,537 miliardi di dollari vinti in South Carolina, e la più recente a gennaio 2024 da 1,35 miliardi di dollari in Maine.

Le estrazioni del Mega Millions avvengono due volte alla settimana, ogni martedì e venerdì alle 23:00.