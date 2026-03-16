Paciucci (LottoItalia): “Fai3 Fai4, un gioco rapido e immediato”

Debutta il 18 marzo “Fai 3 Fai 4”, la nuova modalità di gioco numerico a quota fissa disponibile nelle ricevitorie sui monitor del 10eLotto e anche online. Il gioco consente di puntare su combinazioni numeriche, cercando di indovinare i numeri estratti nell’esatta posizione.

“Con Fai3 Fai4 ampliamo la famiglia dei giochi Lotto introducendo una nuova esperienza di gioco semplice e veloce”, spiega Alessandro Paciucci, CEO di LottoItalia e SVP Italy Lottery Operations di Brightstar Lottery. “Il nuovo gioco interpreta i valori positivi del Lotto, leggerezza e divertimento, offrendo una modalità di gioco semplice e con un’alta frequenza di vincita. La matrice numerica di soli 10 numeri (da 0 a 9) rende Fai3 Fai4 unico e vicino alla quotidianità delle persone, valorizzando combinazioni di numeri familiari come quelli che accompagnano la nostra giornata, un orario, una targa o un codice PiN”.

Il meccanismo, come ha sottolineato in anteprima Agimeg, è immediato: il giocatore sceglie 3 o 4 numeri tra le cifre da 0 a 9 e vince se la sequenza selezionata coincide, posizione per posizione, con quella estratta.

Per ogni giocata sono disponibili fino a 10 combinazioni diverse, da indicare in sequenza da sinistra a destra.

Con la modalità “Fai 3” si selezionano tre numeri. Per una puntata da 1 euro, i premi sono:

3 numeri nella posizione esatta: 200 euro

2 numeri nella posizione esatta: 10 euro

1 numero nella posizione esatta: 1 euro

Con la modalità “Fai 4” si punta invece su quattro numeri nell’ordine corretto. Per una giocata da 1 euro:

4 numeri nella posizione esatta: 1.000 euro

3 numeri nella posizione esatta: 50 euro

2 numeri nella posizione esatta: 3 euro

1 numero nella posizione esatta: 1 euro

Posta di gioco e modalità di partecipazione

La posta minima è di 1 euro per combinazione, aumentabile in incrementi da 0,50 euro fino a un massimo di 200 euro.

Le giocate possono essere singole o in abbonamento, fino a 50 concorsi consecutivi, e si effettuano sia in ricevitoria sia a distanza.

Estrazioni e controlli

Le estrazioni avvengono tramite sistema RNG certificato. Nella fase iniziale le estrazioni saranno effettuate dalle 06,00 alle 23,59 con cadenza ogni 30 minuti. Successivamente, dal 18 novembre 2026, la frequenza passerà a ogni 5 minuti.