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Giorgetti sulle misure per contrastare la crisi energetica e il caro carburanti

08 giugno 2026 | 17.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, è intervenuto in Aula del Senato per rispondere a una serie di interrogazioni su temi di sua competenza: l’utilizzo degli strumenti di flessibilità previsti dal bilancio europeo per affrontare la crisi energetica, interrogazione del Sen. Rosso (FI); gli interventi per contrastare l’aumento del costo dei carburanti del Sen. Misiani (PD). Con riferimento alla prima interrogazione, Giorgetti ha dichiarato: “La Commissione europea ha riconosciuto il nesso tra sicurezza energetica e difesa, accogliendo la richiesta del Governo italiano di estendere la flessibilità fiscale alle misure volte alla resilienza energetica e alla transizione dai combustibili fossili. Una possibilità che comprende misure in favore di famiglie e imprese. Pur nel rispetto della sostenibilità dei conti pubblici, sono previsti margini di spesa entro limiti stabiliti. Tali misure, se orientate verso gli investimenti produttivi, potranno sostenere la crescita economica e rafforzare il potenziale di sviluppo nel medio periodo”. In risposta all’interrogazione sul contrasto all’aumento del costo dei carburanti, il Ministro ha ricordato che alla scadenza del 6 giugno il Governo interverrà con il meccanismo delle accise mobili: “valutando al momento quali saranno le disponibilità e le condizioni di mercato. In base a quello, vedremo come prorogare queste forme di intervento. È chiaro che trovare le coperture finanziarie inciderà sui livelli di deficit. Ribadisco che l’eventuale esclusione dal patto implica prima una discussione a livello parlamentare”.

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La prima interrogazione e relativa risposta

La seconda interrogazione e relativa risposta

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crisi energetica caro carburanti bilancio europeo flessibilità fiscale
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