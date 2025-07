Giorgia Meloni incontra l’Amministratore delegato di JP Morgan Chase

“Un’occasione per un approfondito confronto su potenziali investimenti aggiuntivi in settore strategici per lo sviluppo del Sistema Italia, con focus specifici sui possibili investimenti in ambito di infrastrutture e intelligenza artificiale”, così il Governo ha sintetizzato l’incontro tra il Premier Meloni e Jamie Dimon, Presidente e Amministratore delegato di JP Morgan Chase, che si è svolto a Palazzo Chigi. Nel corso del colloquio, inoltre, il Presidente del Consiglio ha presentato al numero uno della multinazionale finanziaria americana le priorità e gli obiettivi del Pian Mattei per l’Africa, che, tra l’altro, prevede l’istituzione di nuovi canali di finanziamento per interventi condivisi con diversi Stati africani. In particolare, Giorgia Meloni ha evidenziato la possibilità di co-finanziare progetti nel settore energetico uno di quelli a maggiore opportunità di sviluppo in Africa.

Link: Comunicato del Governo