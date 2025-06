Giorgia Meloni interviene agli stati generali dei commercialisti

“Il fisco deve aiutare non opprimere”, è questa una delle affermazioni del Premier Meloni intervenuta agli stati generali dei Commercialisti, la convention della categoria professionale che si è svolta a Roma. Il Presidente del Consiglio ha poi ricordato la necessità della riforma fiscale attesa da oltre 50 anni a cui “questo Governo appena insediato a cominciato a lavorare perché il fisco è lo strumento principe che consente di attuare gli investimenti nel Paese”. Nel proseguo del suo intervento, Giorgia Meloni ha sottolineato che: “La riforma fiscale ha l’obiettivo di tagliare le tasse in modo equo e sostenibile. Intendiamo concentrarci sul ceto medio che rappresenta la struttura portante del sistema produttivo italiano”. Infine, il Premier ha ricordato l’impegno del Governo nella lotta all’evasione fiscale: “Abbiamo raggiunto i risultati migliori nella storia del contrasto all’evasione. Chi vuole fare il furbo non ha spazi, ma chi è onesto e in difficoltà deve essere messo in condizione di pagare quello che deve”.

Link al video dell’intervento del Premier: https://tinyurl.com/2kb3cwav