Gli appuntamenti principali della settimana

La settimana europea della mobilità sostenibile, 16-22 settembre

Promuovere azioni a sostegno di un nuovo approccio alla mobilità attiva, al trasporto pubblico e ad altre soluzioni di trasporto green e smart: questo, in sintesi, l’obiettivo della European Mobility Week, la più importante campagna di sensibilizzazione della Commissione europea sulla mobilità urbana sostenibile, in programma dal 16 al 22 settembre nei Paesi dell’Unione. Durante l’evento, che culmina con la giornata europea senza auto, prevista per domenica 22 settembre, le autorità locali sono incoraggiate a sperimentare misure e tecnologie innovative, anche dal punto di vista della misurazione della qualità dell’aria urbana e a condividere pubblicamente i dati rilevati. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica aderisce alla European Mobility Week coordinando e supportando le attività dei Comuni e delle Associazioni che sono ispirate ad un tema centrale “La condivisione degli spazi pubblici”.

Per approfondire, visita il sito dell’evento: https://mobilityweek.eu/home/

Visita la pagina del Mase dedicata all’evento: https://www.mase.gov.it/pagina/settimana-europea-della-mobilita-2024

Eco, il festival sulla mobilità sostenibile, 17-18 settembre

Come i trasporti impattano sulla qualità dell’aria delle nostre città? Se ne discuterà all’Acquario romano il 17 e 18 settembre attraverso workshop, testimonianze e best practices che ciascuno di noi può decidere di mettere in pratica. L’evento è stato presentato il 20 luglio presso la sede Anci in via dei Prefetti a Roma e ha visto gli intervenuti autorevoli esponenti del mondo delle istituzioni e delle imprese, tra cui Vittorio Pella vicepresidente vicario Anci e l’assessore alla mobilità del Comune di Roma Eugenio Patanè. Nel corso della conferenza di presentazione dell’evento sono stati anche resi noti alcuni dati che sottolineano la necessità di un drastico cambio di rotta nei trasporti del nostro Paese. In particolare, emerge che dal 1990 al 2022 le emissioni di gas serra sono cresciute del 7,4% delle quali la stragrande maggioranza è legata al trasporto su strada. A tale proposito, si pensi che in Italia nel 2022 il parco veicoli in circolazione è costituito per oltre l’85% da veicoli a benzina e gasolio. Tra le soluzioni per cercare di ridurre le emissioni del settore dei trasporti, emergono la necessità di migliorare l’efficienza e la sostenibilità specie implementando il numero dei veicoli elettrici e ibridi, ma anche il miglioramento dell’intermodalità e delle infrastrutture per la mobilità sostenibile.

Per approfondire visita la pagina Anci dedicata: https://www.anci.it/il-17-e-18-settembre-a-roma-eco-il-festival-che-fa-cultura-sulla-mobilita-sostenibile/

Aziende italiane alla fiera IAA Transportation, 17-22 settembre

L’ICE, Agenzia governativa per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – nota anche come Italian Trade Agency (ITA) - ha promosso la partecipazione collettiva all’IAA Transportation, la principale fiera dedicata al settore dei veicoli commerciali, trasporti e logistica che si svolge in Germania, ad Hannover, dal 17 al 22 settembre. La partecipazione in promozione con ANFIA, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, ha come obiettivo promuovere le soluzioni proposte dalle imprese italiane in un settore particolarmente competitivo e internazionale.

Per approfondire visita il sito dell’ICE: https://www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2019/G1/114

Un convegno sul ruolo della Corte dei Conti, 19 settembre

Qual è l’importanza della Corte dei Conti ai giorni nostri? Giovedi 19 settembre presso la Sala Zuccari del Senato si svolge il workshop “1862-2024, una Corte dei Conti sempre più utile al Paese”. Il convegno si articola in tre fasi. La prima parte che prevede relazioni tecnico-scientifiche sulle funzioni della Corte dei Conti ovvero di controllo, consultiva, inquirente, giudicante a cura di Tommaso Miele, Luigi Balestra, Gennaro Terraciano, Marcello Cecchetti, Roberto Benedetti. La seconda parte è dedicata alla tavola rotonda con interventi, tra gli altri, di Andrea Delmastro, Lorenzo Guerini. Le conclusioni della giornata saranno affidate al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

Per approfondire: https://www.anci.it/il-19-settembre-a-roma-convegno-al-senato-sulle-funzioni-della-corte-dei-conti/