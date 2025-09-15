Gli eventi della settimana

circle x black
15 settembre 2025 | 16.29
Redazione Adnkronos
Martedì 16 settembre 2025, presso la Sala Conferenze "Caccia Dominioni" dell'Aeroporto di Centocelle a Roma, si terrà l'inaugurazione del progetto "Defence Procurement: la prospettiva nazionale per una Difesa Europea", un'importante occasione per promuovere la sinergia tra Difesa, capacità industriali e ricerca scientifica, in particolare nei comparti Cyber, Intelligenza Artificiale e Spazio, e nelle loro applicazioni duali. Il convegno vedrà la partecipazione dei Vertici del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Università e della Ricerca, esperti di settore, università italiane e aziende strategiche.

Difesa Europa Cyber Intelligenza Artificiale Spazio
