Lunedì 31 marzo alle ore 14:30 presso l’Università degli Studi Bicocca a Milano si terrà il convegno “Verso quale Europa? Valori, identità, sfide comuni”. Come si colloca l’Italia nel contesto attuale e nell’Europa del futuro? Qual è lo stato di attuazione del Pnrr? A rispondere a queste e ad altre domande sarà Tommaso Foti, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR.