Gli eventi della settimana

Martedì 1° luglio alle ore 10 presso l’Hotel Parco dei Principi di Roma si terrà il meeting annuale di Assoarmatori. Sono previsti inoltre gli interventi di Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare e di Orazio Schillaci, Ministro della Salute. Le conclusioni saranno affidate ad Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale.

Il link per la registrazione

Giovedì 3 luglio dalle 10:00 alle 17:30 presso l’aula dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati in via di campo marzio 78 a Roma, si terrà il III° convegno nazionale AERO dal titolo: “Strategie e prospettive per lo sviluppo delle energie rinnovabili offshore in Italia”. È previsto l’intervento di Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

Al seguente link il programma