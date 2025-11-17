Gli eventi della settimana

circle x black
17 novembre 2025
Mercoledì 19 novembre 2025 alle ore 14:30 a Roma presso il Complesso Monumentale del Pio Sodalizio dei Piceni, in Piazza di San Salvatore in Lauro, 15 si terrà l’Assemblea Pubblica UNIPORT. L’evento pubblico vedrà i saluti istituzionali di: Edoardo Rixi - Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Raffaele Fitto - Commissario Europeo Vice Presidente esecutivo alla Coesione e alle Riforme (in collegamento), Amm. Isp. (CP) Vincenzo Leone - Vice Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera. Seguirà la tavola rotonda che vedrà protagonisti: Salvatore Deidda Presidente - IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, Andrea Caroppo - Vice Presidente Commissione Trasporti Camera dei Deputati, Anna Maria Cisint - Parlamentare europeo membro Commissione Trasporti (TRAN), Gabriella Di Girolamo - 8a Commissione del Senato della Repubblica, Valentina Ghio - IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, Davide Bordoni Amministratore Unico RAM Rete Autostrade Mediterranee Spa, Donato Liguori - Direttore Generale Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale, Rodolfo Giampieri - Presidente Assoporti, Nicola Zaccheo - Presidente ART. Le conclusioni saranno affidate al Ministro per la Protezione Civile e Politiche del Mare Nello Musumeci.

