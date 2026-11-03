Gli eventi in agenda

Da martedì 3 a venerdì 6 novembre, Fiera di Rimini, via Emilia 155, Rimini, Ecomondo, evento internazionale della green & circular economy, punto di incontro tra istituzioni, imprese,stakeholder, comunità scientifica per definire il futuro della sostenibilità ambientale in Europa. L’evento presenta una panoramica completa su tecnologie, soluzioni e modelli industriali che guidano l’economia circolare, oltre a un ricco palinsesto di conferenze, workshop e incontri per favorire la collaborazione tra i protagonisti del settore.

Per info: https://www.ecomondo.com/it

Mercoledì 4 novembre, ore 10, Serra di Palazzo delle Esposizioni, via Milano 9/a, Roma, “Elettricità, l’energia del futuro”, l’evento annuale di Elettricità Futura, che quest’anno celebra gli 80 di rappresentanza associativa delle imprese elettriche italiane. Un’occasione di confronto sul ruolo centrale dell’elettricità nella competitività, sicurezza energetica e sostenibilità del Paese. Intervengono, tra gli altri, il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin e il Presidente di Elettricità Futura, Salvatore Pinto.

Per info: https://www.elettricitafutura.it/Eventi-e-Formazione/Eventi/Elettricit-l-energia-del-futuro_7267.html

Mercoledì 4 novembre ore 11, Grand Hotel Parco dei Principi, via Frescobaldi 5, Roma, “I nuovi orizzonti delle imprese: strategie e azioni per accrescere il valore globale del made in Italy”, un evento organizzato da Confindustria e Intesa SanPaolocon SACE, SIMEST e ICE, dedicato agli strumenti e alle strategie per accrescere la competitività delle imprese italiane, con un focus sul ruolo delle sinergie tra pubblico e privato. Sono previsti interventi del Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, del Presidente ICE, Matteo Zoppas e degli Amministratori Delegati di SIMEST e SACE, Regina Corradini D’Arienzo e Michele Pignotti.

Per info e programma: https://www.confindustria.it/eventi/i-nuovi-orizzonti-delle-imprese

Mercoledì 4 novembre, ore 15, Plenaria Marco Biagi, CNEL, viale Davide Lubin 2, Roma, presentazione del Rapporto annuale sulla produttività 2026, realizzato dal Comitato nazionale produttività. Apre i lavori il Presidente del CNEL, Renato Brunetta. L’evento è disponibile anche in diretta streaming sul canale YouTube del CNEL.

Per info e programma: https://www.cnel.it/comunicazione-e-stampa/eventi/detail/2026/11/04/default-calendar/il-4-novembre-al-cnel-la-presentazione-del-rapporto-annuale-sulla-produttivit%C3%A0

Mercoledì 4 novembre ore 16, Sala Stampa della Camera dei deputati, via della Missione 4, Roma, “Manifesto Save the Automotive: decarbonizzazione e tutela della filiera”, promosso dall’Osservatorio per la neutralità tecnologica nei trasporti, per affermare la neutralità tecnologica nelle politiche europee e tutelare la competitività della filiera dell’automotive. Intervengono, tra gli altri, il Presidente della Commissione Trasporti della Camera, Salvatore Deidda, l’Europarlamentare Carlo Fidanza, i Presidenti di NGV Italy, UNEM e Federauto.

Per info: https://www.watergas.it/it/Eventi/Convegni/Manifesto-quot-Save-the-Automotivequot-decarbonizzazione-e-tutela-della-filiera

Giovedì 6 novembre, ore 10, OGR Torino – Binario 3, corso Castelfidardo 22, Torino, Open Innovation Summit 2026, l’impatto socioeconomico di intelligenza artificiale e tecnologie robotiche, destinate a cambiare profondamente “le regole del gioco”, al centro dell’evento organizzato da Il Sole24 Ore e Zest. Partecipano, tra gli altri, il Ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso.

Per info e programma: https://24oreventi.ilsole24ore.com/open-innovation-summit-2026/