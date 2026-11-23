Martedì 24 novembre 2026, ore 10:30, sarà presentato a Roma il nuovo Rapporto “L'Underwater nel Mediterraneo. Infrastrutture critiche, sicurezza economica e capacità industriali nel nuovo spazio strategico europeo”, realizzato da SRM e Fincantieri in collaborazione con OsserMare ed ECFR - European Council on Foreign Relations, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo (Advisor Scientifico: Fondazione CSF).

Il convegno - organizzato in partnership con Unioncamere - si svolgerà in forma ibrida dalle ore 10.30 alle 13.00 - in presenza presso la Sala Adrianea degli Horti Sallustiani e in live streaming sul Canale YouTube di SRM.

Il Rapporto - che sarà distribuito ai partecipanti in presenza - offre una lettura integrata del dominio underwater nel Mediterraneo, analizzandone le implicazioni geopolitiche, economiche, industriali e tecnologiche. Particolare attenzione è dedicata alle infrastrutture critiche sottomarine e al ruolo strategico dell'Italia in un settore sempre più centrale per la sicurezza economica, la resilienza e la competitività europea.

Programma



Per info

Martedì 24 novembre, dalle ore 17.30 alle ore 19.30, Assonime organizza un seminario dedicato alla presentazione del libro di Giulio Napolitano "Il controllo sugli investimenti esteri diretti. Il Golden Power e la tutela della sicurezza nazionale ed europea", edito da Il Mulino. L'incontro si svolgerà presso la sede Assonime di Roma, in Piazza Venezia 11.

Per info e programma

Mercoledì 25 novembre 2026, Ore 14:30, si terrà il convegno “IL RITORNO DEL MEDITERRANEO - Italia, Nord Africa, Medio Oriente e Turchia: le opportunità della nuova Geologistica”.

Per info e programma

