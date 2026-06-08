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Gli eventi in agenda

08 giugno 2026 | 17.16
Redazione Adnkronos
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Giovedì 11 giugno 2026, Ore 14:30, IV Conferenza sulle scelte strategiche nazionali organizzata dal Centro Studi Internazionali e Strategici (CISS) della Luiss. L'edizione 2026 pone al centro il Mediterraneo: uno spazio geopolitico di crescente rilevanza strategica, crocevia di interessi globali, sfide alla sicurezza, opportunità economiche e tensioni irrisolte. Tra i temi in agenda: sicurezza e difesa nella regione, infrastrutture sottomarine, grandi progetti di connettività, blue economy, una testimonianza di un approccio integrato alla sicurezza che abbraccia le dimensioni ambientali, tecnologiche ed economiche.

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Per info e programma

Giovedì 11 e venerdì 12 giugno 2026, si terrà a Roma il workshop Joint WestMED Malta-Italy, un momento di confronto tra istituzioni, università, centri di ricerca, autorità pubbliche, imprese e stakeholder attivi nei settori della blue economy e della cooperazione euromediterranea.

Per info e programma

12 giugno alle ore 9.30 a Napoli, presso il Complesso Monumentale del Lazzaretto dell'ex Ospedale della Pace, si terrà l'incontro sul tema “Avanti Porto: la Governance del bene comune” nell'ambito di una serie di iniziative organizzate dalla Filt Cgil nazionale sul lavoro portuale.

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Martedì 16 giugno 2026, ore 10:00, Annuale meeting di Assarmatori si terrà a Roma, presso il Grand Hotel Parco dei Principi.

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Mediterraneo Blue economy Cooperazione euromediterranea Sicurezza Difesa
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