Gli eventi in agenda

Mercoledì 30 luglio, ore 9, Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, via Santa Maria in Via 37/A, Roma, presentazione del quarto “Rapporto Ispra sul dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio. Conoscere il territorio per prevenire i rischi”. La nuova edizione del Rapporto Ispra aggiorna la mappa della pericolosità da frana dei Piano di assetto idrogeologico (PAI) e presenta le attività in corso che porteranno all’aggiornamento delle mappe idrauliche e del rischio ai sensi della Direttiva Alluvioni. Inoltre, fornisce il quadro di riferimento sullo stato e sulle variazioni delle coste italiane e sulle valanghe. In avvio dei lavori sono previsti i saluti istituzionali del Presidente Ispra, Stefano Laporta e del Viceministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Vannia Gava. Sono previsti un panel politico-istituzionale con interventi di diversi deputati e senatori di Commissioni parlamentari e una sessione tecnica.

Per info e programma: https://tinyurl.com/yr6bk82p

Mercoledì 30 luglio , ore 13.45, Aula Commissione Attività Produttive della Camera dei deputati, seguito dell’audizione del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sul tema dello smaltimento delle scorie nucleari e produzione di energie rinnovabili, con particolare riferimento all’individuazione delle aree idonee allo sviluppo di impianti per la produzione di energia green. L’audizione viene trasmessa in diretta web sul sito della Camera dei deputati.

Per seguire la diretta: https://webtv.camera.it/evento/28832

Mercoledì 30 luglio, ore 14.45, Aula Commissione Ambiente della Camera, presentazione del Rapporto intermedio “Stato di attuazione delle infrastrutture prioritarie della programmazione PNRR-PNC” con dati aggiornati al 31 maggio 2025. Il Rapporto è stato predisposto dal Servizio Studi della Camera in collaborazione con Anac e Cresme. Apre i lavori il Presidente della Commissione Ambiente, Mauro Rotelli, mentre è previsto un intervento del Direttore Generale del Cresme, Lorenzo Bellicini. L’evento è trasmesso in diretta web sul sito della Camera dei deputati.

Per seguire la diretta: https://webtv.camera.it/evento/28833