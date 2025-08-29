L'orrore del 7 ottobre, Netanyahu diffonde all'estero nuovo filmato inedito - Video

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e sua moglie Sara hanno incontrato ieri sera Sabine Taasa, che ha perso il marito e il figlio nel massacro del 7 ottobre. Durante l’incontro, Taasa ha aggiornato la signora Netanyahu sulle condizioni dei suoi altri figli, rimasti feriti nell’attacco, e sul percorso di riabilitazione che lei e la sua famiglia stanno affrontando. Lo riferisce l'Ufficio del premier israeliano.

Nell’ambito della campagna di diplomazia pubblica israeliana, è stato diffuso all’estero un comunicato congiunto del premier e di Sabine Taasa, accompagnato da un estratto di un video delle atrocità riprese dalle telecamere di sicurezza nella casa della famiglia, a Netiv Ha’asara. Netanyahu e sua moglie hanno ringraziato Taasa per aver approvato la pubblicazione delle immagini "per mostrare al mondo che Israele non permetterà a Hamas di ripetere le atrocità del 7 ottobre" e che continuerà a lavorare "per sconfiggerlo e riportare a casa tutti gli ostaggi".

Su richiesta della famiglia e per proteggere la privacy dei minori feriti, il video non verrà diffuso in Israele.