circle x black
Cerca nel sito
 

L'orrore del 7 ottobre, Netanyahu diffonde all'estero nuovo filmato inedito - Video

29 agosto 2025 | 22.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e sua moglie Sara hanno incontrato ieri sera Sabine Taasa, che ha perso il marito e il figlio nel massacro del 7 ottobre. Durante l’incontro, Taasa ha aggiornato la signora Netanyahu sulle condizioni dei suoi altri figli, rimasti feriti nell’attacco, e sul percorso di riabilitazione che lei e la sua famiglia stanno affrontando. Lo riferisce l'Ufficio del premier israeliano.

Nell’ambito della campagna di diplomazia pubblica israeliana, è stato diffuso all’estero un comunicato congiunto del premier e di Sabine Taasa, accompagnato da un estratto di un video delle atrocità riprese dalle telecamere di sicurezza nella casa della famiglia, a Netiv Ha’asara. Netanyahu e sua moglie hanno ringraziato Taasa per aver approvato la pubblicazione delle immagini "per mostrare al mondo che Israele non permetterà a Hamas di ripetere le atrocità del 7 ottobre" e che continuerà a lavorare "per sconfiggerlo e riportare a casa tutti gli ostaggi".

Su richiesta della famiglia e per proteggere la privacy dei minori feriti, il video non verrà diffuso in Israele.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Julia Roberts, il primo red carpet al Lido dell'iconica 'Pretty Woman' - Video
News to go
Siti sessisti, informativa in Procura a Roma. Meloni: "Disgustata"
Momento storico a Venezia 2025, Julia Roberts sbarca per la prima volta al Lido
Mostra Venezia 2025, 'Jay Kelly' e 'Bugonia': le videonews delle nostre inviate
News to go
Allerta maltempo sull'Italia, le regioni colpite
Clooney con Amal sul red carpet al Lido: "Mi dispiace, non ho voce" - Video
News to go
"Smartworking crea lavoro per donne e il Sud": lo studio Bankitalia
News to go
Scioperi a settembre per treni, aerei e mezzi pubblici: le date
News to go
Evasione fiscale, allarme Corte Conti: incassato meno di un quinto di quanto accertato
News to go
Influenza, si teme possa essere una delle peggiori degli ultimi anni: perché
Mostra Venezia, videonews dalle nostre inviate Lucrezia Leombruni e Loredana Errico
Venezia 2025, standing ovation per Sorrentino: 8 minuti di applausi - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza