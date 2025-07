Gli eventi in agenda

Mercoledì 16 luglio 2025, ore 9:30, presso la Camera dei Deputati – Aula Nuova dei Gruppi Parlamentari in Via di Campo Marzio 78, Roma si terrà l’evento NucleareFuturo. Durante il convegno sarà presentato lo studio “La nuova strategia per lo sviluppo del mix energetico nazionale: le potenzialità dell’energia nucleare sostenibile, degli SMR e degli AMR”, realizzato da Confindustria insieme ad ENEA in qualità di Knowledge Partner.

Al seguente link il programma https://public.confindustria.it/repository/2025/06/04144355/events-nuclearefuturo-una-energia-sos-Programma-NucleareFuturo-2.pdf