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Gli incontri a margine del Vertice NATO

13 luglio 2026 | 16.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

A margine del vertice NATO, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha svolto una serie di colloqui istituzionali, in primis con il Presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan. In tale occasione, Meloni si è congratulata per l’esito del vertice, che ha confermato la coesione dell’Alleanza Atlantica e il comune impegno per la difesa collettiva, con particolare attenzione anche alla sicurezza del fianco Sud dell’Alleanza. I due leader hanno poi ribadito l’interesse comune a rafforzare gli scambi commerciali e gli investimenti, specialmente in settori strategici quali industria della difesa e spazio. I due leader hanno inoltre affrontato i principali dossier internazionali, tra cui Ucraina, Medio Oriente, Iran e Libia, concordando sulla necessità di rafforzare la cooperazione sul fronte libico per contrastare i flussi migratori irregolari. Il Presidente Meloni ha successivamente incontrato il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ribadendo il sostegno dell’Italia a un percorso di pace giusta e duratura e confermando l’impegno a proseguire l’assistenza alla popolazione, con particolare riguardo al sostegno delle infrastrutture energetiche strategiche del Paese. A margine del summit, il Ministro Crosetto ha invece incontrato il Ministro di Stato per gli Affari della

Difesa degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed Bin Mubarak Bin Fadhel Al Mazrouei. Il colloquio ha confermato la volontà di rafforzare la cooperazione strategica nel settore della difesa, in linea con la Dichiarazione quadro congiunta siglata a Roma lo scorso maggio, e di promuovere ulteriori sinergie tra le rispettive industrie.

Il Ministro Tajani ha inoltre preso parte alla riunione tra l’Alleanza e i Paesi del Golfo aderenti all’Iniziativa di Cooperazione di Istanbul – ICI (Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Qatar), un incontro fortemente richiesto dall’Italia. In tale occasione ha sottolineato la necessità di rafforzare l’attenzione al fianco Sud della NATO e la cooperazione con i partner dell’area. Ha poi sottolineato l’importanza della collaborazione nei settori della sicurezza marittima, delle materie prime critiche e delle infrastrutture strategiche, ribadendo inoltre il sostegno italiano alla stabilità del Medio Oriente e al dialogo tra Libano e Israele.

Il comunicato del Governo

Il comunicato della Difesa

Il comunicato della Farnesina

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Vertice NATO Alleanza Atlantica difesa collettiva sicurezza del fianco Sud scambi commerciali investimenti
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