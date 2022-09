Gli italiani e la politica: affluenza alle urne e partecipazione in calo

A pochi giorni dalle elezioni politiche 2022 che ridisegneranno la composizione del Parlamento italiano, Adnkronos e Datafactor di Expleo hanno tracciato una panoramica sul rapporto tra gli italiani e la politica. Un rapporto tutt'altro che idilliaco, che negli ultimi anni vede una generale diminuzione dell'interesse dei cittadini verso la politica, i partiti e la partecipazione attiva. L'analisi prende spunto dall'osservazione dei dati statistici relativi a diversi importanti indicatori sul rapporto tra italiani e politica tra i quali l'affluenza ai seggi elettorali e la ricerca da parte dei cittadini di informazioni sulla politica e sulle attività dei partiti. Inoltre, un focus è dedicato alla presenza delle donne nella vita politica del Paese ovvero le cosidette quote rosa. I dati riportati sono forniti da Istat, Eurostat ed Eligendo, il portale delle elezioni del Ministero dell'Interno che raccoglie e fornisce sotto forma di open data i risultati delle elezioni dal 1946 ad oggi. Per ulteriori dati e approfondimenti sulla fiducia degli italiani nello Stato e nella politica potete leggere un altro nostro articolo pubblicato in precedenza.