Gli ultimi dati, come sta l’economia italiana

La congiuntura economica italiana per la seconda metà dell'anno fotografa una fase di crescita moderata ma resiliente, condizionata dalle tensioni geopolitiche globali e dal rallentamento dei principali partner europei. Gli ultimi dati ufficiali dell'Istat confermano che il PIL italiano è cresciuto dello 0,2% su base trimestrale e dell'1,0% su base annua, portando la crescita acquisita per l'anno in corso allo 0,8%. Il motore principale dell'economia resta la domanda interna, trainata soprattutto dai consumi delle famiglie e dagli investimenti fissi lordi legati alle scadenze dei progetti strutturali. Restano positivi i segnali che arrivano dal mercato del lavoro: il tasso di disoccupazione è sceso al livello record del 5,8%, con un consolidamento dei contratti a tempo indeterminato. La vera nota dolente rimane l'inflazione. A ottobre 2026 sale a +5,4% (da +4,2% di settembre), tornando al livello registrato ad agosto 2023. L’accelerazione dell’inflazione risente principalmente dell’aumento dei prezzi dei beni energetici (da +22,6% a +31,4%), ancora influenzato dal quadro geopolitico internazionale. Un contributo all’inflazione si deve anche al settore alimentare, soprattutto alla componente dei prodotti non lavorati (da +5,5% a +7,5%), e ad alcune tipologie di servizi, in particolare quelli relativi ai trasporti (da +1,6% a +3,1%). Il cosiddetto “carrello della spesa” accelera (da +1,5% a +2,5%) e l’inflazione di fondo si attesa a +2,0% (da +1,6%). L’inflazione acquisita a ottobre, per il 2026, risulta pari al +3,4%. I consumi, calcolati nella metrica dell’Indicatore Consumi Confcommercio (ICC), si collocano anche a settembre in territorio positivo, con una variazione sullo stesso mese del 2025 del +1,1%, con dinamiche analoghe per beni e servizi. In linea con quanto registrato ormai da mesi, la tendenza al miglioramento è diffusa, con un’attenuazione delle marcate differenze nei tassi di crescita delle diverse funzioni di consumo che avevano caratterizzato luglio e agosto. L’ultimo mese ha visto tra le componenti più dinamiche quei beni durevoli che da alcuni mesi segnalano una decisa tendenza alla sostituzione da parte delle famiglie, come le autovetture, tornate a crescere in doppia cifra (+10,4%) dopo il rallentamento di agosto, e gli elettrodomestici bianchi e bruni (+8,3%).