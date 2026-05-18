I principali provvedimenti del Consiglio dei ministri

Missioni internazionali, investimenti nei data center e ratifiche di trattati internazionali sono i principali temi affrontati dal Consiglio dei ministri che si è riunito a Palazzo Chigi giovedì 14 maggio. In tema di missioni internazionali e di cooperazione allo sviluppo vengono prorogate quelle attualmente in corso e viene previsto l’avvio di nuove attività per il 2026. La delibera, che passa ora al Parlamento per la necessaria autorizzazione, è accompagnata da una relazione che ha il fine di riferire alle Camere sull’andamento delle missioni e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Il Cdm, su proposta del Ministro delle Imprese e del made in Italy, ha deliberato la dichiarazione di preminente interesse strategico nazionale del programma di investimento estero denominato “EdgeConnex Campus Italia”. Nella nota di Palazzo Chigi viene indicato che si tratta di un investimento complessivo di 3 miliardi di euro per realizzare entro il 2031 tre campus di data center di ultima generazione in Lombardia. L’iniziativa punta a rafforzare il ruolo dell’Italia come hub digitale europeo. All’ordine del giorno del Governo anche due disegni di legge di ratifica di trattati internazionali: il primo sulla mutua assistenza in materiale penale e sul trasferimento di condannati tra Italia e Uzbekistan; il secondo per la ratifica dell’accordo di cooperazione nel settore della difesa tra Italia e Algeria.

Il comunicato del Governo