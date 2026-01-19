circle x black
Il Cdm avvia la riforma del servizio sanitario e fissa le date per il referendum sulla giustizia

19 gennaio 2026 | 16.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Consiglio dei ministri riunito lunedì 12 gennaio a Palazzo Chigi ha adottato diversi provvedimenti. Tra i principali, segnaliamo l’approvazione con procedura d’urgenza di un disegno di legge che delega il Governo all’adozione di misure in materia di riorganizzazione e potenziamento dell’assistenza sanitaria territoriale e ospedaliera, nonché la revisione del modello organizzativo del Servizio sanitario nazionale. La riforma prevista nel Documento programmatico di finanza pubblica del 2025 e collegato alla Manovra di Bilancio ha l’obiettivo di tutelare la salute pubblica mediante una revisione sistemica della governance del Ssn, nel rispetto dei principi di universalità, equità e solidarietà. Obiettivo principale della riforma è l’abbattimento delle liste d’attesa per garantire ai cittadini tempi certi per accedere alle visite e alle cure. In tal senso, il Ddl mira a valorizzare l’assistenza territoriale, tramite il potenziamento tra territorio e ospedali, l’aggiornamento della classificazione delle strutture ospedaliere e l’introduzione di nuove reti assistenziali tempo-dipendenti e specialistiche. Tra gli altri provvedimenti, il Cdm, su proposta del Presidente Meloni, ha deliberato di proporre come date per le consultazioni referendarie confermative sulla giustizia il 22 e 23 marzo 2026. Infine, è stato approvato un Ddl che introduce disposizioni in materia di riconoscimento e tutela della figura di caregiver.

Il comunicato del Governo

