Il Consiglio dei ministri approva il nuovo Ddl Sicurezza

Nel corso della riunione di martedì 14 luglio, il Consiglio dei ministri ha approvato un Disegno di legge che introduce con procedura d’urgenza nuove disposizioni in tema di sicurezza, per la prevenzione del disagio giovanile e per l’organizzazione delle Forze di Polizia. Tra i principali interventi, l’estensione del cosiddetto fermo preventivo anche a soggetti minorenni ritenuti pericolosi durante specifiche operazioni di controllo con la possibilità di accompagnamento e trattenimento in Questura per l’identificazione. Debutta, inoltre, il divieto di aggregazione: il Questore potrà vietare di riunirsi a soggetti già destinatari di misure di prevenzione o con precedenti, che partecipino a gruppi di almeno 5 persone responsabili di comportamenti intimidatori, di grave molestia o violenti contro persone o cose in luoghi pubblici. Il Ddl introduce anche un nuovo reato aggravato per danneggiamenti commessi in gruppo, punito con pene fino a 5 anni di reclusione e 15 mila euro di multa, con possibilità di procedere all’arresto anche in flagranza differita. Il pacchetto prevede inoltre norme più severe contro le occupazioni abusive di immobili e nuove tutele per le Forze dell’ordine e per i giornalisti vittime di reati. In ambito di prevenzione del disagio giovanile, viene istituita presso i Centri per la Famiglia una rete territoriale dell’alleanza educativa in raccordo con le istituzioni scolastiche e sono promosse iniziative atte a ridurre la povertà educativa e l’emarginazione sociale. In tema di nomine, il Cdm ha deliberato l’avvio della procedura per la nomina del Dott. Guido Stazi a Presidente della Consob, Commissione nazionale per le società e la borsa.

Il comunicato del Governo