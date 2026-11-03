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Il cordoglio del Ministro Crosetto per i quattro militari italiani morti in Bosnia

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03 novembre 2026 | 12.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa dei quattro militari italiani impegnati nella missione Eufor Althea, deceduti in Bosnia nel tragico incidente di un elicottero CH-47, sottolineando la vicinanza ai familiari e ricordando il loro servizio al Paese. Crosetto ha ricordato i loro nomi: Sergente Simona Ruggia, Sergente Claudio Marchesi, Tenente Franco Adriano Zecchillo, Sergente Laura Procacci. Ha inoltre assicurato la massima assistenza agli undici feriti ricoverati negli ospedali di Brcko e Tuzla, dove è stato inviato personale medico militare italiano. Successivamente, Crosetto, insieme al Capo di Stato Maggiore della Difesa, ha raggiunto i militari italiani impegnati in Bosnia. Il tragico incidente ha comportato anche una modifica del programma delle celebrazioni previste per il 4 novembre, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. In particolare, il Villaggio Difesa è stato trasformato in un luogo di raccoglimento e vicinanza ai caduti, alle loro famiglie e a tutte le Forze Armate. Nella mattinata di venerdì 30 ottobre, proprio presso il Villaggio Difesa, il Ministro della Difesa e il Presidente del Consiglio hanno deposto un fascio di rose in memoria dei militari vittime dell’incidente.
Il comunicato della Difesa

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