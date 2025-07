Il Ministro Crosetto riceve il Direttore dell’Agenzia Spaziale Europea

Nell’ambito dell’impegno dell’Italia nel rafforzare la cooperazione europea in ambito aerospaziale è uno degli obiettivi, il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha ricevuto il Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), Josef Aschbacher. “Lo spazio è un dominio strategico in cui Italia e Europa devono affermarsi con maggiore forza e indipendenza. Per questo è necessario investire in questo settore, che ha importanti risvolti in ambito civile, di ricerca e sviluppo, difesa, tutela ambientale”, ha affermato il Ministro Crosetto. “L’Italia è uno dei pochi Paesi al mondo che dispone di una filiera aerospaziale completa, in grado di combinare ricerca, innovazione e produzione avanzata, fattori che hanno permesso di contribuire alla messa a punto di programmi come COSMO SkyMed, Iride, Galileo, oltre allo sviluppo della Space Factory 4.0 negli hub di Roma, Bari e Torino”, ha aggiunto il Ministro, che in conclusione ha dichiarato la necessità di “un’azione mirata per rafforzare la sinergia tra ESA, ASI, Difesa e industria nazionale per sostenere la competitività delle nostre eccellenze tecnologiche a livello europeo e globale”.

