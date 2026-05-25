circle x black
Cerca nel sito
 

Il Ministro Tajani in Svezia per la riunione dei Ministri degli Esteri della NATO

25 maggio 2026 | 16.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La crisi in Medio Oriente e la chiusura dello Stretto di Hormuz, il sostegno all’Ucraina, ma anche le spese per la difesa e il rafforzamento industriale sono solo alcuni dei temi al centro della riunione dei Ministri degli Esteri della NATO tenutasi il 21-22 maggio ad Helsingborg, in Svezia. Un importante momento di confronto anche in vista del vertice NATO in programma ad Ankara i prossimi 7 e 8 luglio. In occasione dell’incontro, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha ribadito la necessità di riaffermare unità e coesione di fronte alle crescenti sfide alla sicurezza euro-atlantica. In particolare, nel sottolineare l’importanza strategica del fianco Sud per la stabilità dell'Alleanza, il Ministro ha espresso la disponibilità italiana a prendere parte a una missione multilaterale nello Stretto di Hormuz sotto bandiera ONU, sottolineando al contempo la rilevanza di preservare uno stretto coordinamento con i partner del Golfo. Il Ministro ha anche riaffermato il sostegno all’Ucraina, richiamando la necessità di un’intesa condivisa tra Ucraina, Europa e Stati Uniti per arrivare a una pace giusta, sostenuta da robuste garanzie di sicurezza. È stata rimarcata, infine, la necessità di potenziare la cooperazione industriale transatlantica nella difesa, continuando a lavorare a stretto contatto con alleati di primo piano quali Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Turchia, e con Paesi partner come il Giappone.

CTA

Il comunicato della Farnesina

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
NATO Medio Oriente Stretto di Hormuz Ucraina difesa industria
Vedi anche
News to go
Amministrative, urne aperte fino alle 15 poi lo spoglio
Caso Orlandi, De Priamo: "Emanuela a Londra? Una messa in scena" - Video
Tragedia alle Maldive, in Italia le salme dei sub: l'arrivo a Malpensa - Video
Cannes, conto alla rovescia per la Palma d'oro: il toto vincitori - Videonews dalla nostra inviata
Ecofin informale a Cipro, per l'Italia continua la partita della flessibilità - Le videonews dall'inviato
Terra dei Fuochi, il Papa in piazza ad Acerra: incontro con sindaci e cittadini - Video
Energia, Giorgetti: "Italia chiede spazio fiscale in linea con richieste Ue" - Video
Ultimo: "Ho ‘visto’ il concerto del 4 luglio tanto tempo fa, e si è avverato" - Video
News to go
Capri è l'isola con le case più care d'Italia
News to go
Elezioni amministrative 2026, oltre 740 comuni al voto nel weekend
Cannes, giorno 11: l’attesa per Monica Bellucci e un racconto di 'MeToo' - Videonews dall'inviata
Nato, Tajani in Svezia per la riunione dei ministri degli Esteri: sul tavolo Hormuz e Ucraina - Le videonews


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza