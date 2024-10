Il Mit approva i Piani di gestione dello spazio marittimo

La pianificazione dello spazio marittimo è stata introdotta con Decreto legislativo del 17 ottobre 2016 n.201, in attuazione della Direttiva 2014/89/UE, la cui finalità è promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, l’uso sostenibile delle risorse marine, assicurando la protezione dell’ambiente marino e costiero, mediante l’applicazione di un approccio ecosistemico e tenendo conto delle interazioni tra terra e mare. I Piani di gestione, tra l’altro, sono fondamentali anche dal punto di vista energetico per l’individuazione delle aree idonee all’utilizzo di infrastrutture quali gasdotti, impianti eolici offshore, impianti di estrazione di minerali e idrocarburi. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 25 settembre 2024 approva Piani di gestione dello spazio marittimo. In sintesi, i Piani sono tre: Piano Area Marittima Tirreno, Piano Area Marittima Ionio-Mediterraneo, Piano Area Adriatico. Per ciascuno dei Piani sono previste diverse attività, prima fra tutte la messa a punto di studi relativi alla caratterizzazione socioeconomica e sulle tendenze evolutive dei diversi settori dell’economia del mare anche al fine dell’elaborazione di una Strategia marittima nazionale. Una parte importante dei Piani si riferisce alla realizzazione di Linee guida nazionali per l’identificazione dei siti idonei per le rinnovabili offshore (eolico, solare, onde, correnti), oltre all’istituzione di un osservatorio per il monitoraggio degli impatti degli impianti offshore sull’ambiente. Viene, inoltre, previsto l’avvio e il supporto di attività di ricerca e innovazione sul tema delle nuove fonti energetiche oltre all’eolico, quali solare, moto ondoso, maree, correnti e la combinazione di fonti differenti.

Per approfondire: https://t.ly/7U3w2