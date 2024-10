Il pepe. Quello strano connubio tra cuoco e speziale

Se le spezie, in forza delle loro molteplici proprietà, sono oramai da considerarsi parte integrante della dieta, un posto di primo piano, tra queste sostanze aromatiche vegetali, spetta certamente al pepe, utilizzato da sempre in cucina per insaporire e “caratterizzare” pietanze le più diverse, ma sfruttato anche in nutraceutica come fonte di molecole bioattive con proprietà farmacologiche.

Di pepe esistono diversi tipi: c’è quello bianco, quello verde e quello nero. Tutti hanno origine dal medesimo Piper Nigrum, pianta arborea rampicante appartenente alla famiglia delle Piperacee, ma differiscono per il periodo di raccolta delle bacche prodotte dal Piper Nigrum o per i processi di lavorazione a cui le bacche vengono poi sottoposte.

Il pepe nero è certamente la varietà più nota e utilizzata; è ottenuto dalle bacche raccolte non ancora mature per poi essere essiccato. La varietà bianca del pepe, più delicata e meno piccante, è quelle che si ottiene dalle bacche raccolte più mature, ciò che porta all’ottenimento di un prodotto di colore bianco che viene successivamente decorticato. Il pepe verde, infine, è quello che deriva dai frutti del piper nigrum raccolti più acerbi e non sottoposti ad essiccazione, dal sapore più erbaceo, sebbene comunque piccante.

Nell’antichità, quasi fosse oro, il pepe veniva utilizzato come moneta e sulle sue dotazioni venivano addirittura stabilite le ricchezze dei nobili.

In India, dov’è tradizionalmente praticata la medicina ayurvedica, il pepe viene impiegato nel trattamento delle turbe mestruali, delle malattie delle prime vie respiratorie e, più in generale, come tonico e stimolante.

Il profilo nutrizionale e le proprietà dei suoi preziosi componenti, dunque, fanno del pepe un prodotto in grado, oltre che di speziare le nostre portate, anche di sortire diversi benefici per la salute.

Ma, di preciso, cosa contiene il pepe? E come utilizzarlo per fruire appieno delle sue proprietà?

Se ne parla venerdì 4 ottobre nella nuova puntata de "Il Gusto della Salute", la rubrica di informazione scientifica dedicata al consumo consapevole degli alimenti, curata dall’immunologo Mauro Minelli, docente di nutrizione umana e nutraceutica presso la Libera Università Mediterranea (LUM) di Bari.