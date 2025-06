Il Presidente Meloni all’Assemblea di Confindustria

“L’Italia oggi si presenta credibile e attrattiva per gli investimenti stranieri, di fronte ad un quadro economico di estrema difficoltà”, così il Premier Meloni nel suo intervento all’Assemblea di Confindustria, che si è tenuta il 27 maggio a Bologna. Dal palco del Teatro EuropAuditorium, ha poi lanciato un messaggio politico a Emanuele Orsini, Presidente degli industriali: “Il Governo c’è e non intende indietreggiare. Si vince e si perde tutti insieme”. Durante il suo discorso, Meloni ha affrontato diverse questioni, prima fra tutte quella dei costi dell’energia che ha definito “la questione più urgente da affrontare e su questo il Governo è aperto a suggerimenti, idee nuove e proposte serie”, aggiungendo che “Stiamo lavorando ad un’analisi del mercato italiano dell’energia per capire se vi siano speculazioni che hanno portato ad aumenti ingiustificati”. Sul tema dei dazi, Giorgia Meloni ha dichiarato: “L’Europa deve avere il coraggio di rimuovere quei dazi interni che si è autoimposta in questi anni. Il Parlamento europeo è dalla nostra parte, l’ha detto la mia amica Roberta Metsola”. Il Presidente dell’Europarlamento, intervenuta all’Assemblea di Confindustria, ha anche dichiarato che le istituzioni europee devono lavorare per rendere le cose più semplici e agili, abbattere le barriere e non creare ostacoli. Proseguendo, il Capo del Governo ha affermato: “Il messaggio che vogliamo lanciare al mondo intero è “Make in Italy”, un programma che abbiamo già concretizzato con il provvedimento che riguarda i grandi programmi di investimento estero in Italia per i quali abbiamo previsto norme semplificate e la nomina di un commissario per garantire risposte certe e tempi rapidi”. In conclusione del suo intervento, Meloni ha esortato Confindustria “a pensare in grande e crederci, perché pur essendoci ancora tanto da fare, l’Italia ha tutte le carte in regola per invertire la rotta”.

Link all’intervento completo del Premier.