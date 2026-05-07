450 MHz LTE: la rete elettrica brasiliana diventa più potente e intelligente

BELO HORIZONTE, Brasile, 7 maggio 2026 /PRNewswire/ -- Ogni giorno, milioni di brasiliani premono un pulsante. Accendono un computer. Avviano un macchinario. E l'energia, semplicemente, arriva. Ma ciò che si nasconde dietro quel gesto è diventato infinitamente più complesso. La domanda è cambiata: nuove tecnologie, nuovi modelli di consumo, nuovi standard di qualità. In questo contesto in continua evoluzione solo un aspetto resta un prerequisito essenziale per un obiettivo economico ambizioso: un'energia disponibile, continua ed efficiente.

Il settore elettrico brasiliano è uno dei più ampi e articolati del pianeta: circa 90 milioni di utenze, oltre 700.000 chilometri di reti di distribuzione. Un'infrastruttura che non può fermarsi mai. Ed è proprio in questo contesto che CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), ha deciso di accelerare la propria trasformazione digitale.

Sandro Bernardes, Network and Telecommunications Project Manager, VPI/TC di CEMIG ha affermato: CEMIG è considerata la più grande società integrata di energia elettrica del Brasile, attiva nella produzione, trasmissione, distribuzione e commercializzazione dell'energia. Nello stato di Minas Gerais, serviamo 774 comuni con oltre 9 milioni di clienti in tutta l'area di concessione. CEMIG gestisce una delle reti elettriche più estese del Brasile con l'obiettivo di garantire energia di qualità alla popolazione di Minas Gerais: un'energia sicura, dalle città principali fino ai centri rurali, dall'industria al settore agroalimentare. Per raggiungere questo obiettivo, CEMIG realizzerà il più grande piano di investimenti della propria storia:

raddoppio del numero di sottostazioni, aumento della capacità produttiva e modernizzazione delle operazioni. Per sostenere questa espansione, è stato individuato un limite: la copertura delle infrastrutture di telecomunicazione. Il sistema elettrico di CEMIG continua a crescere per servire la popolazione di Minas Gerais con livelli sempre più elevati di sicurezza, qualità e resilienza. La nostra infrastruttura di telecomunicazioni deve restare al passo con questa crescita, garantendo una presenza in tutti i nostri impianti.

Pertanto, CEMIG era alla ricerca di un partner strategico. Huawei è stata selezionata mediante una gara pubblica in cui la società ha presentato l'offerta migliore per soddisfare i requisiti tecnici stabiliti per le soluzioni nel settore elettrico. Grazie alla soluzione eLTE Private Network di Huawei per il settore elettrico, CEMIG potrà operare una rete di telecomunicazioni a capacità elevata che copre l'intero stato con una gestione centralizzata dai propri centri di controllo. Per CEMIG questa collaborazione va oltre la tecnologia in quanto rappresenta un'allocazione efficiente del capitale con il miglior rapporto costi-benefici. Consente la modernizzazione delle risorse e, inoltre, un sistema di telecomunicazioni adeguato è fondamentale per una gestire e automatizzare le operazioni in modo sicuro. Il prossimo passo per il settore sarà quello di adottare reti private LTE. Dopo aver svolto una serie di studi interni ed esterni, CEMIG ha scelto la frequenza di 450 MHz per diversi motivi: È conforme allo standard 3GPP con un ecosistema end-to-end maturo. Consente una copertura estesa e connessioni massive. Offre affidabilità ed è altamente efficiente in termini di costi. È adottata dal settore energetico a livello globale. Huawei è uno dei principali operatori nelle soluzioni per il settore elettrico.

Maggiori informazioni su Huawei Electric Power eLTE Private Network Solution all'indirizzo: https://e.huawei.com/en/solutions/enterprise-wireless/industry-wireless/power-wireless-lte-g

Video disponibili all'indirizzo:

https://e.huawei.com/en/videos/campaign/grid/0d952146b07f46c5af1b3a700a1d4898

Video - https://www.youtube.com/watch?v=M8qLR_3hH_Y

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