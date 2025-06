50 ml –La nuova frontiera della profumeria artistica

Milano, 16 giugno 2025 – Portare la profumeria artistica fuori dalla sua nicchia d’élite e renderla un linguaggio condiviso, senza comprometterne l’essenza più profonda. È questa la missione di 50 ml , boutique di profumi di nicchia e skincare coreana con sede a Milano e piattaforma e-commerce attiva in tutta Europa, che sta rivoluzionando il mondo della profumeria d’autore con un approccio nuovo, esperienziale, umano e inclusivo.Fondata dai fratelli Fabio e Matteo Stringhini, 50 ml è oggi un punto di riferimento per chi cerca fragranze capaci di raccontare una storia, evocare ricordi, risvegliare emozioni. Un luogo (sia fisico che in rete) dove il cliente non si limita a “scegliere un profumo”, ma viene guidato passo dopo passo a trovare la sua “firma olfattiva”. Online, questo succede attraverso schede prodotto complete e articoli blog di approfondimento; presso la boutique di Milano, invece, è possibile prenotare unaesperienza olfattiva con i fragrancespecialists di 50 ml, ossiaun percorsopersonalizzatoe su misura, per ascoltare, comprendere e consigliare al meglio. Non è finita qui: presso la profumeria artistica di 50 ml vengono organizzati anche diversi workshop olfattivi , ossia laboratori di 90 minuti, condotti direttamente da Matteo per un gruppo ristretto di persone, con focus su una materia prima e la possibilità di ricevere diversi omaggi.

Gli eventi esclusivi di 50 ml: le partnership con i più grandi del settore

Non mancano gli eventi esclusivi dedicati ai lanci dei brand partner, sempre più spesso realizzati in boutique con la partecipazione di personalità influenti della profumeria indipendente. L’ultimo in ordine di tempo ha visto protagonista EssentialParfums, in occasione del lancio della nuova fragranza Velvet Iris, con la partecipazione del tranier ufficiale del marchio.

La cultura del profumo passa anche dai social

Non solo eventi dal vivo: a rendere unico l’approccio di 50 ml è anche la capacità di comunicare l’arte della profumeria con linguaggi contemporanei, in particolare attraverso i social media. Su Instagram, YouTube e TikTok, i contenuti non si limitano alla promozione di prodotti: l’obiettivo è educare e coinvolgere, con rubriche di approfondimento, storytelling creativo, format ironici e virali che parlano di materie prime, famiglie olfattive e tendenze, rendendo fruibile a tutti un universo spesso percepito come distante.

Non solo profumi: skincarecoreana e clean beauty

Il mondo di 50 ml non si ferma ai profumi. Negli ultimi anni, la boutique ha saputo affermarsi anche come punto di riferimento per gli appassionati di skincare, con particolare attenzione verso il K Beauty, selezionando con cura brand innovativi e formulazioni efficaci, nel rispetto della filosofia di bellezza coreana. La selezione include sia marchi emergenti sia player noti, sempre con una forte attenzione alla qualità degli ingredienti e all’innovazione.

Anche in questo ambito, l’approccio di 50 ml è basato sulla consulenza personalizzata, con beauty specialist pronti ad accompagnare ogni cliente nella costruzione della propria skincare routine ideale.

Per informazioni

Chi è 50 ml

50 ml è una boutique di profumeria artistica e skincare coreana con sede a Milano e attiva online in tutta Europa. Fondata da Matteo e Fabio Stringhini, si propone di rendere accessibile a tutti la profumeria di nicchia, attraverso contenuti educativi, consulenze personalizzate, workshop e un attento lavoro di selezione dei migliori brand indipendenti. Con una community attiva, un e-commerce in costante crescita e una boutique fisica nel cuore di Milano, 50 ml è oggi tra i retailer più innovativi nel panorama olfattivo europeo.

Contatti:

UFFICIO STAMPA/CONTATTI STAMPA: 50 ml – Profumeria Artistica &Skincare https://50-ml.it/contact

info@50-ml.com

tel: +39 02 36532421

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi