A Gorizia la seconda edizione di Safety Love: l’evento che unisce spettacolo e cultura della sicurezza sul lavoro

Roma, 12 giugno 2025 - Il 23 giugno alle ore 21.00, il Piazzale della Casa Rossa di Gorizia – Capitale Europea della Cultura 2025 – ospiterà la seconda edizione di Safety Love, l’evento organizzato dalla Fondazione Nazionale Sicurezza Rubes Triva e realizzato con la produzione esecutiva di iCompany, che unisce musica e impegno civile per sensibilizzare sul tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sul palco, dieci grandi nomi della scena musicale e artistica italiana interpreteranno con voce, musica e parole i dieci principi della Carta di Urbino, il decalogo per il benessere della persona che lavora, redatto dalla Fondazione Nazionale Sicurezza Rubes Triva in collaborazione con l’Osservatorio Olympus dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo.

Il cast completo (in ordine alfabetico) Anna Ferzetti, Ermal Meta, Francesca Michelin, Joan Thiele, Leo Gassmann, Levante, Mario Biondi, Piero Pelù, Serena Brancale e Settembre. Gli artisti si esibiranno accompagnatidalla Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani diretta dal Maestro Marco Battigelli. La serata, condotta da Monica Setta, sarà aperta dalla giovane band SOS – Save Our Souls. Della serata sarà realizzata anche una versione Tv, prodotta da iCompany, che andrà in onda, in seconda serata su Rai 1.

«Un evento in cui musica e parole si mettono al servizio di un messaggio civile, urgente, profondo. In un tempo che ci spinge a correre, questo festival ci invita a fermarci e riflettere sull’importanza della Carta di Urbino e dei suoi 10 principi, che promuovono la sicurezza e il benessere di chi lavora: un diritto da tutelare, una cultura da far crescere» — Massimo Bonelli, Direttore artistico

«Abbiamo voluto coniugare due eventi complementari: Safety Love, pensato per attirare l’attenzione del pubblico più giovane, che va protetto ma anche stimolato nella costruzione di una solida cultura del lavoro, fondata sull’equilibrio tra diritti e doveri e il Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro, che quest’anno ospiterà il gemellaggio simbolico tra la Carta di Urbino e la Carta di Lorenzo» — Giuseppe Mulazzi, Direttore del Festival Internazionale SSL

L’evento serale “Safety Love” anticiperà la quarta edizione del Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro, in programma a Gorizia dal 25 al 27 giugno 2025, presso il Castello Spessa. Il Festival rappresenta un importante momento di confronto a livello europeo sui temi della prevenzione, con il coinvolgimento di esperti, istituzioni, aziende e rappresentanti del mondo accademico. Il tema di quest’anno, “Le nuove frontiere della sicurezza sul lavoro – Rischi e opportunità”, guiderà tre giornate di incontri, laboratori e conferenze, con ospiti di rilievo internazionale, tra cui Federico Faggin, per approfondire l’impatto delle tecnologie emergenti nei contesti lavorativi.

La Quarta Edizione del Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro è sponsorizzata da: Fasda, Fonservizi, Gruppo Hera – AcegasApsAmga, Asia Napoli, Veritas, PreviAmbiente e con il supporto di PromoTurismoFVG. La quarta edizione ha ricevuto il patrocinio del Parlamento europeo, della Commissione europea – Rappresentanza in Italia, della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, del Comune di Gorizia e dell’INAIL.

La seconda edizione di Safety Love, realizzata con il supporto di Fasda, Fonservizi e Asia Napoli, vede lo sponsor di Gruppo Hera-AcegasApsAmga e ha come partner PromoTurismoFVG.

