A Micam 100 la “Chinese Footwear Brand Activation” mostra il meglio della produzione calzaturiera cinese

All’Edizione n°100 di Micam, che si svolgerà dal 7 al 9 settembre prossimi, la Cina e l’Asia avranno la possibilità di esporre i propri prodotti in un’area dedicata. “Cosmopolitan” è il nome dello spazio riservato alle aziende asiatiche e che è possibile visitare all’interno del Padiglione 5 di Micam. Per ciò che riguarda la Cina, 13 aziende hanno deciso di portare il meglio della propria produzione aderendo alla “Chinese Footwear Brand Activation” grazie all’organizzazione del Trade Development Bureau of the Ministry of Commerce of China e della China Chamber of Commerce for Import and Export of Light Industrial Products and Arts-Crafts (CCCLA), che hanno selezionato i migliori brand per prendere parte alla principale fiera internazionale delle calzature.

La China Chamber of Commerce for Import and Export of Light Industrial Products and Arts-Crafts è un’organizzazione nazionale fondata nel 1988 e composta da produttori, importatori ed esportatori di prodotti di consumo quotidiano (scarpe, borse e valigie, accessori e gioielli, ecc). Conta, ad oggi, più di 13.000 membri (le imprese più importanti per dimensione) ed è attivamente impegnata a promuovere gli scambi e la cooperazione tra le industrie delle calzature e degli accessori in patria e all’estero e l'esportazione di calzature e accessori moda.

A rappresentare l’organizzazione cinese a Micam, sarà presente Wang Ying, Secretary-General del Footwear Branch della China Chamber of Commerce for Import and Export of Light Industrial Products and Arts-Crafts, che, insieme al Trade Development Bureau of the Ministry of Commerce of China, ha organizzato la selezione e la partecipazione delle aziende cinesi, con l’obiettivo di promuovere una collaborazione globale Cina-Europa nel settore calzaturiero.

Le aziende della “Chinese Footwear Brand Activation” che partecipano alla 100esima edizione di Micam sono:

Zhejiang Bafan I/E Industrial Co.,Ltd : Stand N13

Wenzhou Ever Glory Trade Co.,Ltd: Stand P28

Guangzhou City Guogen Import & Export Co., Ltd: Stand P24

Ruian Hongre Shoes Co.,Ltd: Stand P14

Guangdong Panthink Footwear Co., Ltd.: Stand N15

Quanzhou Aver Trading Co.,Ltd: Stand N19

Profit Cultural & Creative Group Corporation: Stand N23

Hebeixiongan Shengyehongcheng Trading Co.,Ltd: Stand P20

Zhejiang Zoenn Design Co.,Ltd: Stand N27

Quanzhou Shanghao Imp. & Exp. Trade Co.,Ltd.: Stand N29

Guangzhou Yunpeng Footwear Company Limited: Stand P30

Guangzhou E1 Technology Corporation Ltd.: Stand P16

Shantou Pretty Shoes Co., Ltd: Stand R30

Con uno spazio dedicato, sarà possibile ammirare anche alcuni campioni delle creazioni di Sheme, uno dei brand leader per le calzature femminili di alta qualità in Cina, in grado di integrare la cultura tradizionale cinese con elementi popolari internazionali, grazie ad un team internazionale che comprende designer di spicco provenienti da Italia, Hong Kong, Cina e ad esperti del ricamo di altissimo livello.

Presenti agli stand, gli espositori cinesi accoglieranno buyer e visitatori e permetteranno loro di entrare nel mondo della produzione cinese pur restando a Milano.

Un’occasione da non perdere per tutti coloro che vogliono conoscere la qualità, lo stile e il design della produzione cinese senza spostarsi dall’Italia.

Contatti:

Immediapress

Per maggiori informazioni:

marta.f@plumsolution.it

+39 3891479802

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.