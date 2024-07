Acquistare gomme online: perché affidarsi a Euroimport Pneumatici

Torino, 15/07/2024. Da quando lo shopping online è diventato parte integrante delle abitudini di consumo di milioni di italiani, l'e-commerce ha fatto registrare una crescita costante, sebbene non completamente trasversale. Alcune categorie merceologiche, infatti, sono state interessate da un maggior grado di penetrazione mentre altre si sono dimostrate più 'resistenti' a questo tipo di evoluzione. I fattori che hanno contribuito a delineare lo scenario attuale sono molteplici; per farsi un'idea di massima, però, basta pensare a quali beni e servizi vengono acquistati con maggior frequenza attraverso canali di vendita digitali.

A tal proposito, come rileva l'Osservatorio Netcomm sull'e-commerce italiano, nel 2023 "i comparti Arredamento e home living, Auto e Ricambi e Food & Grocery registrano un incremento superiore alla media (con tassi compresi tra il +8% e il +12%), mentre Beauty, Informatica ed Elettronica di consumo e Abbigliamento presentano una crescita in linea con quella del settore (con tassi compresi tra il +7% e il +5%)". Insomma, si tratta perlopiù di oggetti di dimensioni medio-piccole, facili da restituire e dall'ingombro modesto.

L'e-commerce degli pneumatici

Come si può facilmente intuire, gli pneumatici di ricambio per auto e moto difficilmente aderiscono ai parametri di cui sopra, e ciò in maniera significativa sulle intenzioni di acquisto da parte dei consumatori digitali. Il timore di fare un acquisto 'sbagliato', e di perdere mezza giornata - o più - in officina possono essere un deterrente non da poco; al contempo, i dati mostrano come l'e-commerce dei ricambi per auto, inclusi gli pneumatici, stia g radualmente conquistando quote di mercato. Nel 2024, secondo le previsioni dell'Osservatorio Netcomm, il comparto "auto e ricambi" dovrebbe registrare una crescita delle vendite del 10% rispetto all'anno precedente.

Il dato dimostra come, sul medio e lungo periodo, questo particolare segmento merceologico abbia interessanti margini di crescita; l'evoluzione delle dinamiche di consumo, e la crescente propensione ad affidarsi al 'commercio elettronico' anche da parte degli automobilisti italiani, contribuiranno certamente ad ampliare la quota delle vendite online degli pneumatici di ricambio.

Euroimport Pneumatici: un case study di shop online specializzato

Ad incentivare gli utenti all'acquisto di pneumatici online concorre anche la possibilità di affidarsi a retailer specializzati e con ampia esperienza nel settore come Euroimport Pneumatici. Grazie ad un vasto catalogo, che include prodotti di fascia media, alta e premium, l'azienda - attiva nel settore fin dal 2009 - è in grado di andare incontro alle esigenze tecniche, pratiche ed economiche di ogni genere di clientela. Inoltre, propone un assortimento completo di gomme auto al miglior prezzo prodotte da tutti i maggiori brand del settore a livello internazionale.

Euroimportpneumatici.com, però, non è soltanto una 'vetrina' liberamente accessibile agli utenti in cerca di informazioni tecniche o desiderosi di fare un raffronto tra i prezzi dei vari prodotti in vendita. In quanto rivenditore specializzato, infatti, mette a disposizione degli utenti una serie di servizi pre e post vendita, due fasi particolarmente delicate per la valutazione dell'acquisto e la soddisfazione del cliente. In particolare, gli utenti possono richiedere un preventivo di spesa per prodotti non disponibili sul momento o non inclusi nella dotazione di magazzino; in aggiunta, Euroimport garantisce la spedizione gratuita, così da contenere il costo complessivo.

In fase di post vendita, il cliente può avvalersi di uno tra gli oltre duemila centri di montaggio convenzionati, dove poter far montare le gomme acquistate online e agevolare le operazioni di manutenzione. Queste iniziative, che garantiscono un customer care strutturato (integrato da ben quattro linee telefoniche dedicate all'assistenza) e all'avanguardia, si combinano con un portfolio di sistemi di pagamento completamente sicuri e trasparenti. In tal modo, Euroimport Pneumatici è in grado di garantire un'esperienza d'acquisto sicura, attraverso la quale l'utente può agevolmente individuare il prodotto di cui ha bisogno e gestire le fasi successive in autonomia.

