AGILEHAND lancia un programma gratuito per aziende alimentari per testare tecnologie robotiche avanzate

Madrid, Spagna - EQS Newswire- 20 giugno 2025 - Fino a metà luglio, le piccole e medie imprese (PMI) del settore alimentare in tutta Europa possono accedere all'Early Adopter Programme di AGILEHAND e testare soluzioni per migliorare la manipolazione dei prodotti alimentari.

Il progetto AGILEHAND, finanziato dall'Unione Europea, ha lanciato un'iniziativa chiamata Early Adopter Programme, che offre un'opportunità unica per le PMI europee del settore alimentare di accedere a tecnologie robotiche all'avanguardia.

Attraverso questo programma gratuito, le aziende potranno testare soluzioni innovative che classificano, manipolano e confezionano in modo autonomo prodotti morbidi e deformabili — affrontando una sfida chiave negli ambienti di produzione alimentare, dove sono richieste flessibilità, agilità e precisione.

L'obiettivo dell'Early Adopter Programme di AGILEHAND è avvicinare gli sviluppi tecnologici del progetto alla realtà industriale europea, facilitandone la validazione e la futura adozione. La partecipazione è aperta fino a metà luglio tramite la piattaforma Techfinders , dove le aziende interessate possono esplorare le tecnologie disponibili e candidarsi per l'accesso.

"Collaborare con AGILEHAND ha rappresentato un punto di svolta per le nostre operazioni di trasformazione alimentare secondaria. Le loro soluzioni riconfigurabili, agili e flessibili ci hanno permesso di prevedere le esigenze di materia prima per la pianificazione del giorno successivo, riducendo la carenza di materiali e gli arretrati degli ordini." — Bjorn Vanderwal, Responsabile Software presso Marelec (azienda pilota AGILEHAND)

Le tecnologie disponibili sono focalizzate sull'automazione di processi tradizionalmente difficili da robotizzare a causa della natura delicata e variabile dei prodotti — come frutta, verdura, prodotti da forno e alimenti freschi — e sono progettate per integrarsi facilmente con i sistemi di produzione esistenti.

Una porta aperta all'innovazione, senza rischi

Partecipare all'Early Adopter Programme di AGILEHAND significa accedere a soluzioni all'avanguardia in condizioni uniche: senza investimento iniziale (grazie al finanziamento dell'UE), con supporto tecnico e in un ambiente collaborativo con altri attori dell'ecosistema industriale europeo.

Questo programma rappresenta un'opportunità strategica per le aziende che desiderano digitalizzare i propri processi produttivi senza assumersi i rischi economici tipici della fase iniziale di adozione.

Maggiori informazioni e modulo di candidatura: clicca qui.

Finanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse sono tuttavia esclusivamente quelle dell'autore o degli autori e non riflettono necessariamente quelle dell'Unione Europea o dell'autorità concedente. Né l'Unione Europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.

Contatti:

Contatti: María Páez Guerrero

maria.paez@fundingbox.com

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.