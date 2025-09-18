Air - Connected Mobility ed Elty insieme per offrire più sicurezza: protezione per l'auto e per la salute della famiglia

MILANO, 18 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Air - Connected Mobility, provider di servizi innovativi per i conducenti, amplia la propria offerta grazie a una nuova collaborazione con Elty, piattaforma dedicata alla salute fisica e mentale. Da oggi, la salute entra a far parte dell'esperienza Air: tutti i nuovi clienti che attivano MyApp, servizio di punta di Air - Connected Mobility che permette di proteggere il proprio veicolo grazie all'avanzato sistema di antifurto satellitare, riceveranno gratuitamente accesso al ricco piano Family di Elty, un pacchetto di servizi medici innovativi online per tutta la famiglia. Anche i clienti già attivi potranno accedere a Elty Family a tariffe agevolate, pensate apposta per loro.

Tecnologia che protegge, dentro e fuori dall'auto

Questa iniziativa segna un importante ampliamento dell'offerta a conducenti e famiglie. "La connettività deve fare la differenza nella vita delle persone", commenta Igor Valandro, CEO di Air - Connected Mobility. "Con Elty facciamo un passo importante: allarghiamo l'offerta Air a servizi digitali che vanno ben oltre l'automotive, abbracciando un ecosistema a 360 gradi che unisce connettività, benessere, sicurezza e accesso facilitato ai servizi essenziali per rispondere alle necessità dei nostri clienti a tutto tondo. È un'evoluzione naturale della nostra mission: aiutiamo i nostri clienti a prendersi cura non solo della loro auto, ma anche della loro salute."

Elty ha sviluppato una piattaforma all'avanguardia, pensata per offrire un supporto completo alla salute fisica e mentale in modo semplice, veloce e sicuro. Con pochi click, permette di accedere a una vasta gamma di servizi, tra cui:

Con il piano Family, ora integrato nell'offerta MyApp di Air, i clienti possono usufruire di chat e videochiamate illimitate con medici e pediatri online. Il servizio è attivo ogni giorno dalle 8:00 alle 22:00.

La partnership tra Air - Connected Mobility ed Elty nasce da una visione condivisa: utilizzare la tecnologia non solo per semplificare la quotidianità, ma per generare un impatto concreto sulla qualità della vita delle persone. Entrambe le realtà credono in un'innovazione centrata sull'individuo, capace di unire sicurezza, salute e benessere in un ecosistema integrato.

Mettere la persona al centro significa oggi offrire strumenti accessibili, intuitivi e digitali che accompagnino ciascuno – e la sua famiglia – nella cura di sé, a 360 gradi: dalla mobilità protetta alla salute sempre a portata di mano.

"Condividiamo con Air - Connected Mobility, la visione di tecnologia al servizio dell'utente e della cura della persona", afferma Andrea Orani, Co-CEO di Elty. "Elty nasce infatti per facilitare l'accesso alla salute, anche nelle aree meno servite o nei momenti più complessi della vita".

