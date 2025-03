Al NAB Show 2025 di Las Vegas, Hollyland presenterà soluzioni audiovisive avanzate

LAS VEGAS, 28 marzo 2025 /PRNewswire/ -- Hollyland, fornitore leader di soluzioni audiovisive professionali, è pronto a lasciare un segno significativo al NAB Show 2025, in programma dal 5 al 9 aprile a Las Vegas. Presso gli stand N572 e N2471, i visitatori avranno l'opportunità di provare una serie di nuovi prodotti in uscita, oltre a vari bestseller esistenti che hanno reso Hollyland leader nelle tecnologie di imaging e comunicazione professionali.

Uno dei prodotti di punta in esposizione sarà Pyro 5, un dispositivo avanzato all-in-one che combina trasmissione, ricezione e monitoraggio wireless con un elegante schermo da 5,5 pollici. Completamente compatibile con la serie Pyro, questo dispositivo supporta la trasmissione da uno a quattro segnali, capacità di controllo della telecamera e registrazione di file proxy, per flussi di lavoro di produzione versatili.

Un'altra novità molto attesa è un trasmettitore wireless basato su app, facile da usare e che trasforma gli smartphone in strumenti di monitoraggio integrati nella telecamera, con supporto di input fino a 4K30. Questa innovazione integra la memoria SD interna per la registrazione di file proxy. Inoltre, consente la condivisione di contenuti in tempo reale e senza interruzioni direttamente dai luoghi delle riprese tramite piattaforme di social media o dispositivi abilitati al cloud.

Solidcom SE Pro è stato oggetto di aggiornamenti chiave per migliorarne le prestazioni negli ambienti di comunicazione professionale. L'ultimo modello supporta ora fino a 11 utenti contemporaneamente, rispetto ai precedenti nove, e offre un raggio di trasmissione esteso fino a 400 metri.

Al NAB Show debutterà anche un nuovo sistema di interfono wireless ad alta capacità. Dotato di funzionalità di stazione centrale, unità RRU, belt pack in grado di supportare 50 utenti su più canali e compatibilità con la rete audio Dante (4x4), detta nuovi standard per la collaborazione su larga scala.

Durante la fiera sarà possibile testare un microfono wireless professionale di prossima uscita, progettato per ottimizzare l'efficienza nei flussi di lavoro professionali e garantire una fruibilità senza sforzi. Questo microfono è progettato per garantire il massimo comfort per tutto il giorno ed è dotato di una cattura del suono ultra sensibile basata sulla tecnologia avanzata a 32 bit.

Un'altra innovazione fondamentale che Hollyland porterà alla fiera è VenusLiv Air, una telecamera all'avanguardia con tecnologia di streaming live basata su algoritmi proprietari green-screen che soddisfano gli standard più elevati del settore. È dotata di riconoscimento intelligente delle scene e di regolazioni automatiche dei parametri, eliminando la necessità di competenze tecniche. Il tracciamento basato sull'intelligenza artificiale migliora ulteriormente l'esperienza consentendo l'inquadratura automatica basata sui gesti delle mani o sul riconoscimento facciale, garantendo trasmissioni fluide e dinamiche.

Oltre a presentare questi prodotti innovativi, lo stand di Hollyland promette attività coinvolgenti, come dimostrazioni di prodotti dal vivo che ricreano scene cinematografiche con un sound design immersivo, approfondimenti con gli esperti del settore Blake Ridder e Justin Porter e giochi interattivi in cui i fortunati partecipanti potranno vincere premi.

Per maggiori dettagli sulla presenza di Hollyland al NAB Show 2025 o sul suo portafoglio innovativo che sta plasmando i moderni flussi di lavoro di creazione di contenuti a livello globale, visitate gli stand N572 e N2471 dal 5 al 9 aprile al Las Vegas Convention Center.

Informazioni su Hollyland

Hollyland è uno dei principali produttori di prodotti wireless, specializzato in sistemi di intercomunicazione wireless, sistemi di trasmissione video, monitor e microfoni wireless. Fin dal 2013 Hollyland serve milioni di utenti in tutto il mondo in vari settori – produzione cinematografica, trasmissione televisiva, produzione video, eventi dal vivo, mostre, teatri, luoghi di culto e singoli creatori di contenuti. Ha creato una rete di vendita che copre circa 120 paesi e regioni geografiche, con il supporto di decine di uffici operativi situati in tutto il mondo. Per maggiori informazioni visitare https://www.hollyland.com/, Hollyland Facebook e Hollyland Instagram.

