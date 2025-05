Alessio Sakara firma con BKFC Italy, sarà il volto del Bare Knuckle per 5 anni e annuncia il suo primo match nella Promotion: “non temo nessuno”

Roma, 16 maggio 2025 - Nella suggestiva cornice del PalaWanny di Firenze, teatro dell’esplosivo evento BKFC del 26 aprile scorso, si è consumato un momento destinato a segnare una svolta nella storia degli sport da combattimento in Italia: Alessio Sakara, icona delle MMA e autentico simbolo del fighting italiano, ha ufficialmente siglato un accordo quinquennale con BKFC Italy. Un'intesa che lo vedrà protagonista come testimonial ufficiale del marchio tricolore del Bare Knuckle Fighting Championship ma soprattutto come futuro protagonista nell’arena: Sakara ha infatti confermato che combatterà un primo match sotto la bandiera della promotion a mani nude.

Per Sakara si tratta di un ritorno all’essenza. Il combattimento a mani nude è il cuore della disciplina marziale, il punto d’origine. E la firma è avvenuta proprio nel backstage dell’evento fiorentino, alla presenza di Gabriel Ernesto Rapisarda, Direttore Esecutivo di BKFC Italy e grande artefice di questa operazione.

Fondata nel 2018 da David Feldman, la BKFC ha riportato in auge la spettacolarità e l’adrenalina del combattimento a mani nude, regolamentato con criteri di sicurezza moderni ma fedele alla sua natura istintiva e primordiale. La federazione è rapidamente cresciuta fino a diventare uno dei circuiti più seguiti al mondo, anche grazie all’ingresso in società della superstar globale Conor McGregor, che ha aggiunto visibilità e credibilità internazionale al progetto.

L’Italia è oggi uno dei palcoscenici strategici per lo sviluppo europeo di BKFC. Dopo l’entusiasmante successo dell’evento di Firenze, che ha registrato un’affluenza da record e la partecipazione di nomi internazionali tra gli ospiti d’onore, BKFC Italy è pronta ad alzare ulteriormente l’asticella. Ed è in questo scenario di espansione che l’arrivo di Sakara rappresenta molto più di una semplice partnership: è un messaggio forte, identitario, di appartenenza al mondo del fighting vero, viscerale, senza filtri.

Alessio è molto più di un atleta. È un simbolo. La sua presenza accanto a BKFC Italy darà forza, radici e autorevolezza a un progetto che vuole crescere nel rispetto della tradizione del combattimento ma con lo sguardo proiettato al futuro, secondo le dichiarazioni di Gabriel Ernesto Rapisarda, che con grande determinazione ha condotto la trattativa fino alla definizione dell’accordo, suggellato con un abbraccio denso di significati.

E come se non bastasse l’effetto mediatico della firma, è arrivato anche l’annuncio più atteso dai fan: Alessio Sakara salirà sul ring BKFC per un primo incontro ufficiale, in una data che sarà svelata nelle prossime settimane. Il ritorno di uno degli striker più temuti d’Europa (e non solo) ha già scatenato un’ondata di entusiasmo, ma anche di tensione tra i fighter in cerca di un match di prestigio.

“l Bare Knuckle è il terreno naturale per Sakara che ha dichiarato di non temere nessuno e che chiunque salirà con lui su quel ring, saprà cosa significa affrontare un vero guerriero Italiano, parole dette con la determinazione e il fuoco negli occhi che da sempre lo contraddistinguono.

La scelta di Sakara, ex UFC e volto amato dal grande pubblico anche per la sua attività televisiva, rappresenta la volontà di BKFC Italy di comunicare su più piani: non solo ai puristi degli sport da combattimento, ma anche a un pubblico più ampio, affascinato dalla narrazione autentica di un guerriero moderno, cresciuto nel rispetto del sacrificio, della disciplina e del coraggio. Valori che si sposano perfettamente con lo spirito della BKFC, dove ogni round è un atto di verità.

Firenze ha rappresentato il punto di partenza di una nuova era. L’autunno porterà con sé nuove sorprese e un nuovo evento di rilievo è già in fase di progettazione. E mentre le voci si rincorrono su possibili sfide e nuovi ingressi clamorosi nel roster italiano, l’unica certezza è che Alessio “Legionarius” Sakara sarà in prima linea, pronto a rappresentare questo sport con la sua consueta fierezza.

La strada è tracciata. BKFC Italy è più viva che mai, pronta a conquistare nuovi cuori e nuove arene. E con Sakara come ambasciatore e guerriero, sarà impossibile distogliere lo sguardo.

Per informazioni:BKFC Italy è la divisione italiana della Bare Knuckle Fighting Championship, la più importante Promotion internazionale di combattimento a mani nude. Con eventi spettacolari e atleti di livello mondiale, BKFC Italy porta in scena in Italia uno sport in rapida crescita, unendo tradizione e innovazione nel panorama degli sport da combattimento.

