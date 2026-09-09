Alibaba: Accio riduce di oltre il 50% i costi dell'AI per le attività di e-commerce rispetto agli agenti general purpose

Accio si posiziona come lo strumento di AI per l'e-commerce più competitivo in termini di costi per le PMI a livello globale

LOS ANGELES, 9 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Alibaba.com ha annunciato oggi i risultati di un benchmark condotto su 107 attività, dal quale emerge che Accio, la piattaforma di agentic AI per il commercio di Alibaba.com, è in grado di completare diverse attività legate all'e-commerce con un costo stimato inferiore di oltre il 50% rispetto a OpenAI Codex e Claude Code di Anthropic, mantenendo una qualità di esecuzione comparabile. I risultati posizionano Accio come lo strumento di intelligenza artificiale per l'e-commerce più competitivo in termini di costi per le piccole e medie imprese.

Alibaba.com ha inoltre presentato una versione ampliata di Accio, che integra in un unico ambiente AI attività di ricerca, sourcing e gestione operativa quotidiana dell'e-commerce, pensato per supportare le piccole imprese.

Le novità sono state annunciate in occasione di CoCreate, l'evento annuale di Alibaba.com dedicato a imprenditori e piccole imprese.

"Per una piccola impresa, un'AI che non ci si può permettere non ha alcuna utilità", ha dichiarato Kuo Zhang, Presidente di Alibaba.com. "Il nostro obiettivo non è semplicemente rendere l'intelligenza artificiale più potente, ma fare in modo che l'AI applicata al commercio sia concreta e accessibile anche per un'impresa composta da una sola persona".

Costi più che dimezzati su 107 attività di e-commerce

Nel benchmark condotto su 107 attività, il costo complessivo stimato per completare l'intero set di task è stato pari a 3,69 dollari con Accio, rispetto ai 9,27 dollari di OpenAI Codex e ai 9,51 dollari di Claude Code di Anthropic, con un risparmio superiore al 50% in entrambi i casi. L'efficienza di Accio deriva dall'ottimizzazione dell'intero sistema sulla base delle esigenze concrete del commercio:

Un unico workspace per l'e-commerce globale

Alibaba.com ha inoltre annunciato l'evoluzione di Accio in un workspace unificato dedicato alla gestione delle attività di e-commerce a livello globale.

Le piccole imprese possono utilizzare Accio per condurre ricerche di mercato, individuare nuove opportunità di prodotto, sviluppare prodotti, valutare fornitori e gestire le attività operative quotidiane.

Grazie alle connessioni con Amazon, Shopify, eBay, TikTok Shop e Walmart, i seller possono inoltre accedere da un unico ambiente ai workflow supportati relativi ai propri storefront.

Commerce Agent Bench diventa open source

Alibaba.com ha inoltre reso Commerce Agent Bench disponibile in modalità open source su GitHub.

A differenza dei benchmark basati su esercizi sintetici, Commerce Agent Bench prende le mosse da attività reali svolte dai merchant: 10 milioni di utenti PMI attivi, 1,6 milioni di conversazioni e 200.000 tracce di esecuzione, sintetizzate in 107 attività end-to-end legate al commercio, distribuite in sette categorie e quattro livelli di autonomia.

Le attività comprendono, tra le altre, l'analisi di centinaia di e-mail non strutturate, l'individuazione di frodi nei pagamenti, il calcolo del landed cost e la prenotazione di spedizioni attraverso più vettori.

Dal benchmark emerge inoltre che nessun singolo modello AI risulta il migliore in tutte le attività, rafforzando l'efficacia di un approccio basato sul task-level routing: l'utilizzo del modello di intelligenza artificiale più adatto in funzione della specifica attività, anziché affidarsi a un unico modello general purpose per qualsiasi esigenza.

Informazioni su Alibaba.com

Lanciata nel 1999, Alibaba.com è una delle principali piattaforme globali per l'e-commerce business-to-business (B2B), al servizio di buyer e fornitori in oltre 200 Paesi e regioni del mondo. Offre servizi che coprono diversi aspetti del commercio, tra cui strumenti che aiutano le imprese a raggiungere un pubblico globale per i propri prodotti e consentono ai buyer di scoprire prodotti, trovare fornitori ed effettuare ordini online in modo rapido ed efficiente. Alibaba.com fa parte di Alibaba International Digital Commerce Group.

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