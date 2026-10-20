Aliplast (Gruppo Herambiente) inaugura a Modena R3GID, il nuovo impianto per la rigenerazione delle plastiche rigide

MODENA, Italia, 20 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Inaugurato a Modena l'impianto per il riciclo delle plastiche rigide di Aliplast, tra le prime realtà in Italia nella raccolta, riciclo e rigenerazione della plastica e controllata del Gruppo Herambiente (società della multiutility Gruppo Hera). Alla presenza del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha preso formalmente il via l'attività dello stabilimento R3GID (Recover Recycle Regenerate Plastic), una delle prime realtà in Europa in grado di soddisfare la crescente richiesta di plastiche riciclate che i nuovi regolamenti comunitari - come il PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) o l'ELV (End of Life Vehicles) - hanno previsto nel breve e medio periodo.

L'impianto è tra i più innovativi del settore nel panorama europeo e permette di lavorare fino a 30.000 tonnellate di polimeri riciclati all'anno di alta qualità, con caratteristiche comparabili a quelle della materia vergine ottenuta da fonte fossile: il grado di purezza certificata, infatti, è superiore al 99% [1].

Grazie a un investimento di 48,8 m€, di cui 7,7 come contributo diretto di fondi PNRR, il Gruppo mette a disposizione dell'industria italiana un impianto capace di riciclare rifiuti plastici rigidi provenienti da rifiuti sia urbani sia industriali di settori come l'automotive, la cosmetica e l'home e personal care, l'elettronica di consumo e l'arredo che generano materiali solitamente non riciclabili, quindi, destinati a termovalorizzazione o discarica.

"R3GID è un esempio concreto di come l'Italia possa giocare d'anticipo rispetto alle sfide poste dai nuovi regolamenti europei, dal PPWR all'ELV, trasformandole in opportunità di crescita industriale – afferma il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin -. Qui troviamo tecnologia italiana, una filiera interamente made in Italy e un prodotto certificato, tracciato e di qualità comparabile alla materia prima vergine. Realizzare materie prime seconde a chilometro zero significa rafforzare la competitività del Paese, ridurre la dipendenza dai mercati esteri e rendere più sicure le nostre catene di approvvigionamento anche di fronte alle tensioni geopolitiche e alle oscillazioni dei prezzi. Impianti come questo generano un beneficio per l'intero sistema Paese".

"Oggi l'Europa ha una capacità di riciclo di 13,5 milioni di tonnellate di plastica, ma solo 3,5 milioni per le plastiche rigide, di cui circa 440mila tonnellate [2] in Italia. Ma entro il 2040 serviranno altri 5,7 milioni di tonnellate [2]: un divario enorme. – spiega l'Amministratore Delegato del Gruppo Hera, Orazio Iacono -. R3GID è la risposta di chi si muove per primo. Offre alla manifattura italiana materiali di qualità, made in Italy e a chilometro zero, tagliando anche i costi d'importazione e garantendo l'approvvigionamento".

R3GID è stato realizzato con le migliori tecnologie disponibili. NEXTCHEM (Gruppo MAIRE), partner tecnologico, ha messo a disposizione la tecnologia proprietaria NX Replast™ per l'upcycling delle plastiche. La dotazione impiantistica e le tecnologie adottate consentono di ottenere polimeri riciclati e compound a elevata purezza, destinati a sostituire materiali vergini di origine fossile in applicazioni ad alto valore aggiunto, e di sviluppare materiali tailor-made, per soddisfare specifici requisiti funzionali, meccanici, estetici e normativi, ampliando le opportunità di impiego delle plastiche riciclate anche nei segmenti più esigenti del mercato.

Con Modena, l'ampliamento di Borgolavezzaro (Novara) dedicato al riciclo del PE-LD e l'acquisizione del 70% di Kronos Polymer Polska specializzata in PE-LD (in perfezionamento entro fine 2026), Aliplast raddoppierà la capacità di riciclo. Supererà le 210.000 tonnellate annue di materie prime seconde plastiche di alta qualità, con una capacità produttiva complessiva pari a 255.000 t/a.

[1] Dati tecnici macchinari e performance test eseguiti da Aliplast

[2] "HDPE&PP Rigids market in Europe - State of Play" (2023) - Plastics Recyclers Europe & ICIS Independent Commodity Intelligence Services

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