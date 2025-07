Alunni e famiglie promuovono a pieni voti Dussmann Service: oltre l’82% di soddisfazione media complessiva nella Customer Satisfaction 2024-2025.

Capriate San Gervasio, 10 luglio 2025 – Ottenere un voto alto da chi ogni giorno vive il servizio: è questo il riconoscimento più autentico per un’azienda. E Dussmann Service lo ha ricevuto da chi conta davvero: studenti, famiglie, insegnanti e amministrazioni comunali. La customer satisfaction 2024-2025 sulla ristorazione scolastica ha registrato una soddisfazione media complessiva pari all’82,67%, su un campione di 94 amministrazioni comunali coinvolte.

Un risultato che conferma la bontà dell’approccio educativo, sostenibile e partecipativo di Dussmann, che ogni giorno mette al centro gli studenti e il loro benessere. È in quest’ottica che nascono anche diverse iniziative mirate su ciascun territorio. Per esempio Radio Sapore, il format che dà voce ai più piccoli attraverso racconti, canzoni e interviste sul cibo, un progetto che, alla sua terza edizione, continua a coinvolgere con entusiasmo decine di scuole in tutta Italia. Oppure attività comeMensa bene!nata con l’obiettivo di educare i bambini e le loro famiglie ad un’alimentazione corretta e bilanciata. O ancora il progetto dell’introduzione dell’acqua di rete microfiltrata realizzata in alcune mense della provincia di Monza e Brianza. Oltre agli effetti positivi sull’ambiente, questa iniziativa ha un’importante valenza educativa: bere acqua in quantità adeguata è essenziale per il benessere fisico e cognitivo dei bambini, favorisce la concentrazione e contribuisce a un corretto sviluppo.

Il dato emerso dal monitoraggio annuale è frutto di un percorso costruito sull’ascolto e sulla co-progettazione con le amministrazioni locali. I questionari digitali, rivolti a genitori, referenti scolastici e comunali, sono stati pensati per essere accessibili anche ai più piccoli, infatti la somministrazione è avvenuta attraverso tablet connessi a internet, con un’interfaccia a emoticon cliccabili che ha permesso agli alunni di esprimere in modo autonomo e sincero il proprio giudizio sul servizio. Una modalità più immediata, pratica e sostenibile, che ha ridotto l’utilizzo della carta e testimoniato l’attenzione concreta di Dussmann verso l’emergenza climatica. L’azienda collabora costantemente con diverse realtà di produzioni sociali e solidali, sostenendo l’economia circolare e generando un minore impatto ambientale. Tra gli elementi più apprezzati dagli utenti si confermano la stagionalità e territorialità degli ingredienti, la varietà dei menù, la cortesia del personale e la capacità di offrire un’esperienza non solo nutrizionalmente corretta, ma anche piacevole e educativa.

Dussmann continua a superare la vecchia idea di mensa, costruendo soluzioni personalizzate e moderne: menù su misura, percorsi nutrizionali dedicati, attenzione a diete speciali e scelte alimentari etiche o religiose. Tutto questo è reso possibile grazie a una filiera corta e certificata, che predilige prodotti freschi, locali, biologici e provenienti da agricoltura etica, unita a investimenti continui in soluzioni tecnologiche intelligenti per migliorare la gestione e la trasparenza del servizio. A scuola, il momento del pasto diventa così anche un’occasione di educazione alimentare, grazie a laboratori, iniziative contro lo spreco e attività pensate per bambini e famiglie. Nelle mense scolastiche italiane, Dussmann Service eroga circa 22 milioni di pasti ogni anno.

“Questo dato non è solo un numero, ma rappresenta la relazione di fiducia che abbiamo costruito giorno dopo giorno con studenti, famiglie, docenti e amministrazioni locali,” commenta Francesco Garrubba, Direttore della Filiale Ristorazione Scolastica “Un risultato che ci incoraggia a continuare su questa strada fatta di qualità, ascolto, innovazione e valore educativo.”

Dussmann Service

Parte del Gruppo internazionale Dussmann, presente in 21 Paesi, Dussmann Italia rappresenta oggi la filiale più strategica e dinamica del network, con oltre 25.000 collaboratori, un fatturato 2024 nel nostro Paese vicino al miliardo di euro e una copertura operativa che abbraccia l’intero territorio nazionale. L’azienda offre soluzioni su misura nei settori della sanificazione, manutenzione, gestione impianti ed energy management, ma è nella ristorazione collettiva – scolastica, sanitaria e aziendale – che esprime uno dei suoi principali asset, servendo ogni anno oltre 46 milioni di pasti.

