Amazon Prime Day: Tineco FLOOR ONE STRETCH S6 ad un prezzo imbattibile

Milano, 16 luglio 2024 – Tineco, il brand di lavapavimenti e aspirapolveri smart, si conferma leader nelle vendite su Amazon, nella categoria lavapavimenti, per il terzo anno consecutivo in diversi paesi, inclusa l’Italia (1 . Per questo motivo, Tineco ha deciso di celebrare questo primo posto con alcune offerte speciali su Amazon e sullo store ufficiale di Tineco per la linea FLOOR ONE, scontando l’ultimo arrivato: il Tineco FLOOR ONE STRETCH S6.

TINECO FLOOR ONE STRETCH S6: per raggiungere ogni angolo sotto i mobili

TINECO FLOOR ONE STRETCH S6 è il nuovissimo lavapavimenti e aspirapolvere del brand con una peculiarità unica: è in grado di piegarsi a 180° gradi, in modo da raggiungere qualsiasi superficie, sia che si tratti di pulire sotto ad un mobile, che in un angolo recondito della casa.

Dotato delle più recenti tecnologie all’avanguardia, tra cui il sensore iLoop Smart Sensor, il sistema di autopulizia MHCBS e le celle a sacchetto (pouch cells), Tineco FLOOR ONE STRETCH S6 ha una considerevole e migliorata autonomia di 40 minuti.

Tineco FLOOR ONE STRETCH S6 ha un design rinnovato: il serbatoio dell'acqua pulita è posizionato sopra la spazzola, e ha un'altezza di soli 13 cm quando è completamente distesa. Inoltre, il nuovo sistema di separazione dell'acqua sporca a tre camere di Tineco distingue efficacemente solidi, liquidi e aria, isolando lo sporco per proteggere il motore e mantenendo la massima potenza di pulizia anche in posizione orizzontale.

TINECO FLOOR ONE STRETCH S6 è disponibile su Amazon e sullo store Tineco a un prezzo di 479€ (prezzo di partenza: 599€)

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, da allora guida l'innovazione nella categoria degli elettrodomestici intelligenti. Tineco si dedica alla progettazione di prodotti elettronici per la casa di qualità, utili, facili da usare e smart. Con la gamma di aspirapolvere PURE ONE e l'introduzione della prima linea di aspirapolvere lava/asciuga intelligente sul mercato - la serie FLOOR ONE - Tineco è diventata rapidamente un'azienda leader nella categoria degli elettrodomestici intelligenti.

Per saperne di più: https://it.tineco.com/