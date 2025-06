Amicomed di Newel Health ottiene la certificazione MDR UE come dispositivo medico digitale per la gestione dell'ipertensione

BASILEA, Svizzera e MILANO, 9 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Newel Health, azienda europea di HealthTech specializzata nello sviluppo di dispositivi medici digitali certificati, ha annunciato che Amicomed, la sua soluzione per la gestione dell'ipertensione, ha ottenuto la certificazione CE come dispositivo medico di classe IIa secondo il Regolamento europeo MDR 2017/745. Questo importante traguardo regolatorio posiziona Amicomed tra le principali candidate terapie digitali destinate a ridefinire la gestione dell'ipertensione a livello europeo.

Amicomed aiuta nella gestione quotidiana della pressione arteriosa, offrendo feedback personalizzati basati su dati reali e accompagnando l'utente tra una visita e l'altra. Raccoglie dati strutturati e li trasforma in informazioni clinicamente rilevanti per pazienti e medici. Include promemoria per l'assunzione dei farmaci e raccomandazioni su stile di vita e alimentazione, adattate al profilo clinico dell'utente.

Oltre all'uso diretto, Amicomed può affiancare le terapie antipertensive, favorendo l'aderenza e generando dati comportamentali longitudinali. È stata validata in programmi di sanità pubblica per il monitoraggio cardiovascolare, la cronicità e in modelli assicurativi digitali orientati alla prevenzione e gestione del rischio. Questi contesti aprono opportunità nei settori farmaceutico, assicurativo e istituzionale.

"Abbiamo progettato Amicomed per offrire una soluzione digitale che si inserisca nella quotidianità delle persone, supportandole giorno dopo giorno nella gestione dell'ipertensione," ha dichiarato Ervin Ukaj, CEO di Newel Health. "La certificazione MDR conferma la solidità della nostra piattaforma e l'affidabilità del nostro approccio regolatorio, permettendoci di portare Amicomed a milioni di persone in Europa e di crescere in collaborazione con partner pubblici e privati."

Certificata. Scalabile. Pronta all'integrazione.

Compatibile con Apple-Health, Google-Fit e i principali misuratori Bluetooth, Amicomed è accessibile anche con inserimento manuale dei dati. Fornisce report settimanali, notifiche personalizzate e riepiloghi strutturati. I clinici possono così monitorare l'andamento tra le visite.

"Amicomed ha trasformato le conoscenze cardiovascolari disponibili in una soluzione digitale solida e intuitiva, pensata per l'adozione su larga scala," ha commentato il professor Domenico Cianflone, membro dello Scientific Advisory Board di Newel Health.

La distribuzione avverrà tramite più canali: diretto al consumatore, assicurazioni, farmacie digitali, programmi di benessere aziendale e sanità pubblica. Sono in corso progetti pilota e collaborazioni con partner in vari Paesi europei.

Basata su H.Core: intelligenza artificiale e personalizzazione al centro

Amicomed è costruita su H.Core, la piattaforma proprietaria di Newel Health che integra logica clinica, scienza comportamentale e dati reali per offrire percorsi terapeutici digitali personalizzati. H.Core impiega modelli predittivi basati su intelligenza artificiale per migliorare la segmentazione, l'engagement e l'adattamento degli interventi al profilo dell'utente. L'architettura garantisce coerenza clinica, scalabilità e conformità agli standard internazionali.

Chi è Newel Health

Newel Health è un'azienda europea HealthTech che sviluppa dispositivi medici digitali certificati, unendo scienza clinica, psicologia comportamentale e tecnologia intelligente. Con team a Milano, Basilea, Salerno e Tallinn, l'azienda crea terapie digitali software-based per le patologie croniche in cui il comportamento dell'utente e i dati del mondo reale sono centrali per il raggiungimento degli esiti clinici.

In Newel Health, l'esperienza dell'utente è parte integrante del modello clinico. Ogni soluzione è progettata per essere intuitiva, coinvolgente e scalabile. Attraverso la piattaforma proprietaria H.Core, Newel rende possibile l'ottimizzazione continua dei propri prodotti, basata su analisi comportamentali e segnali clinici longitudinali.

Newel Health gestisce un'infrastruttura end-to-end per lo sviluppo, la certificazione e la commercializzazione di software come dispositivo medico nei mercati globali, tra cui l'Unione Europea, gli Stati Uniti e la Cina. L'azienda collabora con leader del settore farmaceutico, assicurazioni sanitarie e sistemi sanitari pubblici per co-sviluppare e scalare terapie digitali regolamentate, validate clinicamente e pronte per il mercato globale.

Il portafoglio di Newel comprende terapie certificate per l'ipertensione (Amicomed) e il dolore cronico (Rohkea), oltre a programmi in fase di sviluppo per il morbo di Parkinson, la salute metabolica e la prevenzione cardiovascolare.

Per maggiori informazioni: www.newel.healthContatti stampa: media@newel.health

